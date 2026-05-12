スウェーデンサッカー協会は１２日、北中米Ｗ杯を戦うメンバー２６人を発表した。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２５日（日本時間２６日）に米ダラスで行われる第３戦で激突する。初戦はチュニジア、第２戦はオランダと対戦する。

ポッター監督のもと、英プレミアリーグ・アーセナルで今季１４得点のＦＷヨケレスや、ＦＷエランガ（ニューカッスル）、ＦＷニグレン（セルティック）、ＭＦアヤリ（ブライトン）ら欧州プレーオフ（ＰＯ）で中心を担った選手に加え、ケガでＰＯを欠場していたＦＷイサク（リバプール）、ＤＦホルム（ユベントス）らも名を連ねた。

スウェーデンは、欧州予選のグループステージでは、スイス、コソボ、スロベニアを相手に未勝利（０勝２分４敗）でまさかの最下位に沈んだが、２４―２５の欧州ネーションズリーグでリーグＣのグループ１で首位だったことで、Ｗ杯欧州予選１２グループの２位とネーションズリーグ暫定総合ランキング上位４チームの１６チームで行われるＰＯへの挑戦権を“救済”で獲得。そして、ＰＯ準決勝・ウクライナ戦ではＦＷヨケレスがハットトリックをマークして３―１で圧勝し、勢いのままに臨んだポーランドとの決勝も３―２で制して、２大会ぶりのＷ杯出場を決めていた。

ヨケレス、イサクら、世界的に著名なストライカーがおり、質の高い選手がそろっていることから、森保一監督は４月に「前線に得点を取れるいいＦＷが１人ではなく数人いて、そこをターゲットに堅守から攻撃につなげられる形を持っている。北欧は組織だってプレーできるので、足元の部分もテクニカルな部分も、高さも持ち合わせているチームなので、非常にやっかいな相手という印象」と警戒していた。

▼ＧＫ ヨハンソン（ストーク）、ノードフェルト（ＡＩＫ）、ゼッターストロム（ダービーカウンティ）

▼ＤＦ エクダル（バーンリー）、グドムンドソン（リーズ）、ヒエン（アタランタ）、ホルム（ユベントス）、ラガービエルケ（ブラガ）、リンデロフ（アストンビラ）、スミス（ザンクトパウリ）、スターフェルト（セルタ）、ストラウド（ミェルビー）、スベンソン（ドルトムント）

▼ＭＦ／ＦＷ アリ（マルメ）、アヤリ（ブライトン）、ベリバル（トットナム）、ベルンハルトソン（キール）、エランガ（ニューカッスル）、ヨケレス（アーセナル）、イサク（リバプール）、カールストロム（ウディネーゼ）、ニルソン（クラブ・ブリュージュ）、ニグレン（セルティック）、セマ（パフォス）、スバンベリ（ウォルフスブルク）、ゼネリ（サンジロワーズ）