

「（ザバス）MILK PROTEIN ＋Green Vegetable」

明治は、国内売上No.1のプロテインドリンクブランド（インテージSRI＋ プロテインドリンク市場 2025年1月〜12月 ブランド別累計販売金額）「ザバス」から、1本でたんぱく質15gと13種類の野菜（アスパラガス、キャベツ、カリフラワー、赤キャベツ、赤ピーマン、ブロッコリー、カボチャ、セロリ、パセリ、クレソン、ラディッシュ、ほうれん草、みつば）が取れる飲料「（ザバス）MILK PROTEIN ＋Green Vegetable」を5月19日から発売する。

同商品は、必須アミノ酸が豊富なミルクプロテイン15gと、不足しがちな13種類の野菜が取れる、常温保存が可能な高たんぱく質飲料（「高たんぱく」とは、たんぱく質8.5g以上／100kcalのもの（食品表示基準）。同商品には、たんぱく質15.3g／100kcalが含まれている）。“プロテインだけでなく野菜も一緒に取れること”を付加価値として、カラダづくりや健康志向など幅広いニーズに応えることで、栄養が偏りがちな若年層をはじめ、さらに多くの人にプロテイン飲料を手にとってもらう機会を創出する。

おいしく飲みやすいグリーンスムージー風味のため、運動前後はもちろんのこと、朝食や昼食のプラス1品としてもおすすめだとか。

同商品の発売を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す人のニーズに応えるとともに、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

同商品は昨年9月に発売し、10代〜20代の独身社会人を中心に支持を得ている（インテージSCI （ザバス）MILK PROTEIN ＋Yellow Vegetable 発売後調査 2025年9月29日〜10月26日）。同社は、食品ロス削減に向けた取り組みとして、賞味期限設定に関するガイドラインを基に、保存性の再検証を行った。その結果、これまでよりも長い賞味期限を保証できることが確認できたため、4月2日製造分から順次、賞味期限を120日から180日に延長している（「（ザバス）MILK PROTEIN ＋Green Vegetable」の賞味期限は120日）。

［小売価格］238円（税込）

［発売日］5月19日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp