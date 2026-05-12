『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位が12日に発表され、4月の初回速報順位で1位だったシナモロールを抜いて、ポムポムプリンが1位となりました。

続く2位にはシナモロール、3位にポチャッコがランクイン。2025年の最終順位でトップ3に入ったキャラクターたちが、2026年も首位を争う形となっています。

■中間発表1位のポムポムプリン

ポムポムプリンは今年デビュー30周年ということで、「みんな〜たっくさんのエールをどうもありがとう！ とっても嬉しいよ〜。ぼくからポムポムエールを送るよ！ ポムポム〜♪ みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね☆」とコメントしています。

■勢いを見せる注目のキャラクター

また、去年最終順位が18位だったマイメロディのお友だち・マイスウィートピアノが、大幅に順位を上げて13位にランクインし、勢いを見せています。

1986年にスタートし、今年で41回目の開催となる『サンリオキャラクター大賞』。450を超えるサンリオキャラクターの中から、今年は90キャラクターがエントリーし、投票数によって順位が決定します。2025年の最終順位は、1位がポムポムプリン、2位がシナモロール、3位がポチャッコ、4位にクロミ、5位はハローキティという結果となっていました。