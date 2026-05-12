ピーターラビット(TM)が「バニラビーンズ」と初コラボ！人気No.1スイーツ「ショーコラ＆パリトロ」に限定パッケージ、全5種チャーム付き
横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS(バニラビーンズ)」と「ピーターラビット(TM)」の初コラボが2026年5月1日からスタート。同店の人気No.1スイーツ「ショーコラ＆パリトロ」が、ピーターラビット(TM)限定パッケージで登場する。
【画像】全5種類の限定3連チャームをチェック
■作者生誕160周年記念コラボ！人気No.1スイーツが限定デザインに
今回のコラボのコンセプトは「Peter's Secret Garden Party」。ガーデンパーティーの招待状をイメージした、初夏の風を感じるような爽やかで愛らしい限定パッケージとなっている。2026年は原作者ビアトリクス・ポター(TM)の生誕160周年というメモリアルイヤー。作者が描いた「自然を愛する豊かな世界観」と、VANILLABEANSが掲げる「チョコレートで世界の幸せをデザインする」という理念が共鳴し、実現した特別な企画だ。
コラボのベースとなる「ショーコラ＆パリトロ」は、VANILLABEANSで一番人気のアソートセット。濃厚な生チョコレートをサクサクのバタークッキーでサンドした「ショーコラ」と、3層のチョコレートが織りなす濃厚な味わいの「パリトロ」が楽しめる組み合わせだ。「ショーコラ」はジャパン・フード・セレクションのグランプリ(2023年)、2025年10月には「パリトロ・スイート」も同グランプリを受賞しており、味は折り紙つき。
■全5デザインの限定3連チャーム付き！商品ラインナップは2種類
今回のコラボで特に注目したいのが、商品購入でもれなくプレゼントされるオリジナル限定チャーム。ピーターラビット(TM)のデザイン1種と、オリジナルデザイン2種を組み合わせた3連チャーム仕様で、全5種類が用意されている。組み合わせは選べないため、どれが届くかは開けてからのお楽しみ。
「ショーコラ＆パリトロ4個入＜ピーターラビット(TM)限定デザイン＞」(3391円)は、ショーコラ・マイルドカカオ×1個、ショーコラ・リッチミルク×1個、パリトロ・スイート×2個、オリジナル限定3連チャーム×1個(全5種よりランダム)、オリジナルグッズ応募券×1枚というセット。VANILLABEANSの人気の味わいを、ピーターラビット(TM)の世界観とともに楽しめる内容となっている。
全種類のチャームを集めたい人には「ピーターラビット(TM)コンプリートセット」(1万4985円・送料無料)がおすすめ。ショーコラ＆パリトロ4個入が5セット、オリジナル限定チャームが全5個コンプリートでそろい、オリジナルグッズ応募券も5枚付属する。
■ピクニックバスケットなど豪華賞品を抽選でプレゼント
商品に同梱されるオリジナルグッズ応募券で応募できる、購入者限定の抽選プレゼントも見逃せない。A賞は「ピーターラビット(TM)ピクニックバスケット」、B賞は「カカオハスクのお茶・ショーコラブレンド 5袋入」で、いずれも抽選で100名にプレゼントされる。ピクニックバスケットは初夏のおでかけにぴったりなアイテム。カカオハスクのお茶はショーコラとの相性も抜群で、ティータイムをさらに豊かにしてくれそう。
■販売は2026年6月30日(火)まで！全国オンライン購入も可能
販売期間は2026年6月30日(火)までで、いずれも数量限定、なくなり次第終了となる。オンラインショップはVANILLABEANS公式サイトのほか、楽天市場店、Amazonストアでも順次販売中。店舗はバニラビーンズみなとみらい本店、川崎店、VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD、VANILLABEANS BAYSIDE、VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO、テラスモール湘南店、新横浜店、ららぽーと海老名店、横浜郄島屋店の全9店舗で取り扱われる。
ピーターラビット(TM)の作者生誕160周年というメモリアルイヤーに登場する、初コラボの限定スイーツ。絵本の世界観とともに、心がほどける特別なティータイムを楽しんでみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
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■作者生誕160周年記念コラボ！人気No.1スイーツが限定デザインに
コラボのベースとなる「ショーコラ＆パリトロ」は、VANILLABEANSで一番人気のアソートセット。濃厚な生チョコレートをサクサクのバタークッキーでサンドした「ショーコラ」と、3層のチョコレートが織りなす濃厚な味わいの「パリトロ」が楽しめる組み合わせだ。「ショーコラ」はジャパン・フード・セレクションのグランプリ(2023年)、2025年10月には「パリトロ・スイート」も同グランプリを受賞しており、味は折り紙つき。
■全5デザインの限定3連チャーム付き！商品ラインナップは2種類
今回のコラボで特に注目したいのが、商品購入でもれなくプレゼントされるオリジナル限定チャーム。ピーターラビット(TM)のデザイン1種と、オリジナルデザイン2種を組み合わせた3連チャーム仕様で、全5種類が用意されている。組み合わせは選べないため、どれが届くかは開けてからのお楽しみ。
「ショーコラ＆パリトロ4個入＜ピーターラビット(TM)限定デザイン＞」(3391円)は、ショーコラ・マイルドカカオ×1個、ショーコラ・リッチミルク×1個、パリトロ・スイート×2個、オリジナル限定3連チャーム×1個(全5種よりランダム)、オリジナルグッズ応募券×1枚というセット。VANILLABEANSの人気の味わいを、ピーターラビット(TM)の世界観とともに楽しめる内容となっている。
全種類のチャームを集めたい人には「ピーターラビット(TM)コンプリートセット」(1万4985円・送料無料)がおすすめ。ショーコラ＆パリトロ4個入が5セット、オリジナル限定チャームが全5個コンプリートでそろい、オリジナルグッズ応募券も5枚付属する。
■ピクニックバスケットなど豪華賞品を抽選でプレゼント
商品に同梱されるオリジナルグッズ応募券で応募できる、購入者限定の抽選プレゼントも見逃せない。A賞は「ピーターラビット(TM)ピクニックバスケット」、B賞は「カカオハスクのお茶・ショーコラブレンド 5袋入」で、いずれも抽選で100名にプレゼントされる。ピクニックバスケットは初夏のおでかけにぴったりなアイテム。カカオハスクのお茶はショーコラとの相性も抜群で、ティータイムをさらに豊かにしてくれそう。
■販売は2026年6月30日(火)まで！全国オンライン購入も可能
販売期間は2026年6月30日(火)までで、いずれも数量限定、なくなり次第終了となる。オンラインショップはVANILLABEANS公式サイトのほか、楽天市場店、Amazonストアでも順次販売中。店舗はバニラビーンズみなとみらい本店、川崎店、VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD、VANILLABEANS BAYSIDE、VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO、テラスモール湘南店、新横浜店、ららぽーと海老名店、横浜郄島屋店の全9店舗で取り扱われる。
ピーターラビット(TM)の作者生誕160周年というメモリアルイヤーに登場する、初コラボの限定スイーツ。絵本の世界観とともに、心がほどける特別なティータイムを楽しんでみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026