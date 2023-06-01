5月ということでやって来てしまった自動車税の季節。どうせ払うなら、少しでもお得に、そしてスマートに済ませたい。ということで、2026年に各キャッシュレスサービスが展開しているキャンペーンのうち、自動車税の納付に関連するものをご紹介する。

2026年は、楽天ペイが抽選で全額を還元するキャンペーンを実施しているほか、ゆうちょ銀行では同じく抽選で1000円を還元する。金額としては低めなものの、対象者は各月5000人とチャンスが大きいのがポイント。6月の利用も対象のため、同月に通知書が届く秋田県と青森県で登録された自動車を持つ人にもチャンスがある。ほかに「PayB」では抽選で5人に5万円が当たるキャンペーンも実施されている。

一部の自治体では、特定のアプリ・サービスを税金の支払いに利用できない場合もある。納付前に居住している自治体が、自身の使うサービスに対応しているかは確認しておこう。

コード決済

d払い

NTTドコモの「d払い」では、請求書払いの利用で1000万ポイントを山分けするキャンペーンを実施している。期間は6月30日まで。付与されるdポイントは期間・用途限定。参加には期間中のエントリーが必要で、エントリーと支払いの順序は問われない。付与上限は200ポイントで、参加人数が1000万人を超えた場合は1人につき1ポイントが付与される。

au PAY

KDDIの「au PAY」では、au/UQ mobileユーザー向けに「au PAY ゴールドカード」を利用してau PAY 残高にオートチャージした場合、最大5.5％のポイント還元を受けられるため、au PAYで納付すると還元分がお得になる。

楽天ペイ

楽天ペイメントの「楽天ペイ」では「楽天キャッシュ」で請求書払いを利用すると、抽選で100人に最大全額分を還元する。期間は6月30日まで。5月10日までにエントリーのうえ、合計3万円以上を「楽天キャッシュ」にチャージ。その後「楽天ペイ」の請求書払い機能を利用し、6月30日までに納付する必要がある。上限は5万ポイントで、12月31日までの期間限定ポイントとなる。

そのほか

ペイジー

ペイジーでは、還元キャンペーン「ペイジーで現金1万円を当てよう！」を実施している。期間は7月2日まで。

期間中、ペイジーで税金の納付やショッピング代金を支払い、専用Webサイトから応募すると、抽選で500人に1万円相当の特典が当たる。特典は現金1万円（コンビニATM受取）もしくは1万円相当の「選べるe-GIFT」から選べる。

PayB

「PayB」では「PayB デジタルギフトキャンペーン 2026」を実施している。期間は6月30日まで。

期間中、専用Webサイトからエントリーのうえ、PayB対応アプリ（eL-QR含む）で支払うと最大5万円分のAmazonギフトカードが当たる。当選内訳は1等に5万円（5人）、2等に5000円（100人）、3等に500円（2000人）。当選者には7月ごろにメールで特典が送られる。

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行では「税公金支払い（QRコード）ご利用キャンペーン」を実施している。期間は6月30日まで。

期間中、自動車税を含む地方税を「ゆうちょ通帳アプリ」またはゆうちょ銀行のATMから納付すると抽選で1000円が当たる。5月と6月でそれぞれ5000人が抽選の対象となる。ダブルチャンスとして、落選した利用者5000人を対象に「ふるさと小包」（約3000円相当）が当たる抽選もある。