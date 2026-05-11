【ディズニーストア】ひんやり甘いスイーツデザインのクールグッズが登場！
これからの暑い季節を快適に過ごせるルームウェアや寝具、ホーム雑貨などのひんやりグッズが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで5月12日（火）より順次発売される。ミニー、ドナルド、スティッチデザインのルームウェアや接触冷感仕様の寝具など、機能性抜群なアイテムが勢揃いだ。
＞＞＞ひんやりグッズをチェック！（写真15点）
ディズニーストアより、これからの暑い季節に向けて、見た目にも涼しげなひんやりグッズを集めた新コレクションが登場。 おいしそうなスイーツのアートにキュートなキャラクターたちの愛らしさがたっぷりと詰まった、心くすぐるデザインが魅力だ。
さらりと着こなせるワンピースタイプのナイトウェアは、ミニーマウス、ドナルドダック、スティッチのデザインを展開。暑い季節に心地良く使える素材と涼しげなアイスクリームのアートがポイント。もっちりとやわらかな肌触りの生地で、伸縮性もあるので快適に過ごせる。
リラックスタイムはもちろん、 ちょっとしたおでかけにもぴったりのワンマイルウェアとしても活躍するアイテムだ。ミニーのリボンやスクランプをモチーフにしたトッピングなど、それぞれのキャラクターらしさを表現したデザインも注目ポイント。
さらに、暑くなるこれからの季節に嬉しい接触冷感素材のブランケットやパッドシーツもご用意。夏のインテリアにもおすすめのアイテムが揃っている。
ミニーやスティッチをデザインした総柄ブランケットは、ケースもアイスクリームデザインに。お部屋のアクセントにもぴったりな、見た目にも涼しげなアイテムだ。
ミニーをイメージしたトッピングがのったスイーツや、スクランプモチーフなど遊び心あふれるデザインも注目だ。
また寝苦しい夏の夜も心地よく過ごせる接触冷感生地の枕パッドと敷きパッドが登場。
デザインはミニーとドナルドをラインナップし、寝具をお揃いでコーディネートして楽しめる。裏面にはゴムバンド付きで、お手持ちの枕やマットレスにさっと取り付けられる便利な仕様となっている。
（C） Disney
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ディズニーストアより、これからの暑い季節に向けて、見た目にも涼しげなひんやりグッズを集めた新コレクションが登場。 おいしそうなスイーツのアートにキュートなキャラクターたちの愛らしさがたっぷりと詰まった、心くすぐるデザインが魅力だ。
リラックスタイムはもちろん、 ちょっとしたおでかけにもぴったりのワンマイルウェアとしても活躍するアイテムだ。ミニーのリボンやスクランプをモチーフにしたトッピングなど、それぞれのキャラクターらしさを表現したデザインも注目ポイント。
さらに、暑くなるこれからの季節に嬉しい接触冷感素材のブランケットやパッドシーツもご用意。夏のインテリアにもおすすめのアイテムが揃っている。
ミニーやスティッチをデザインした総柄ブランケットは、ケースもアイスクリームデザインに。お部屋のアクセントにもぴったりな、見た目にも涼しげなアイテムだ。
ミニーをイメージしたトッピングがのったスイーツや、スクランプモチーフなど遊び心あふれるデザインも注目だ。
また寝苦しい夏の夜も心地よく過ごせる接触冷感生地の枕パッドと敷きパッドが登場。
デザインはミニーとドナルドをラインナップし、寝具をお揃いでコーディネートして楽しめる。裏面にはゴムバンド付きで、お手持ちの枕やマットレスにさっと取り付けられる便利な仕様となっている。
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