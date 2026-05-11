【無印良品の新作カレー】スリランカの知恵に学ぶ！ たまごと野菜のクリーミーカレーが新登場
無印良品が現地スリランカの食文化に学んで開発した、新作レトルトカレーが登場しました。油や小麦粉、砂糖を使わず、素材本来の甘みとスパイスの香りを生かした、暑い時期こそ食べたくなる仕上がりです。
【投稿】無印良品公式Xのカレー商品
▼現地に学ぶ スリランカ たまごと野菜のクリーミーカレー（税込350円）
ごろっとしたゆで卵が丸ごと1個入った、食べ応え抜群のカレーです。さやいんげんやニンジンなどの野菜に加え、炒めたまねぎとココナッツミルクのまろやかなコクが特長。辛さの目安は「1辛」と控えめで、スパイスの風味を感じつつも優しく、老若男女問わず楽しめる味わいとなっています。
▼スリランカカレーのアレンジと楽しみ方
単体で楽しむのはもちろん、他の辛いカレーと「ハーフ＆ハーフ」にしてクリーミーさを加えるアレンジもおすすめされています。本場の味をより楽しむなら、別売りの「バスマティ米」や「ナン」と一緒に味わうのも良いでしょう。特別な味わいを、ぜひ自宅で体験してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのカレー商品
日本との共通点も？ スリランカカレーのこだわりスリランカは日本と同じ島国で、うまみを大切にする文化が根付いています。今回のカレーでは、現地の伝統的なうまみ素材「モルディブフィッシュ」を日本のかつお節で代用し、親しみやすい味わいを再現しています。さらに、爽やかな香りのハーブ「カレーリーフ」を使用し、奥行きのある風味を実現しました。
ごろっとしたゆで卵が丸ごと1個入った、食べ応え抜群のカレーです。さやいんげんやニンジンなどの野菜に加え、炒めたまねぎとココナッツミルクのまろやかなコクが特長。辛さの目安は「1辛」と控えめで、スパイスの風味を感じつつも優しく、老若男女問わず楽しめる味わいとなっています。
ユーザーの評価は？実際に食べたユーザーからは、ココナッツミルクのさっぱりとした甘さと卵の相性の良さを評価する声が寄せられています。また、油分が控えめでさらりとしているため、食欲がない日でも食べやすいと評判です。
▼スリランカカレーのアレンジと楽しみ方
単体で楽しむのはもちろん、他の辛いカレーと「ハーフ＆ハーフ」にしてクリーミーさを加えるアレンジもおすすめされています。本場の味をより楽しむなら、別売りの「バスマティ米」や「ナン」と一緒に味わうのも良いでしょう。特別な味わいを、ぜひ自宅で体験してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)