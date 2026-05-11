この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「見逃したらアウト！」黒ミャクミャクの激レアくじが登場…受付は“わずか1日半”

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、大阪・関西万博の最新関連情報を紹介。

中でも注目を集めているのが、“黒ミャクミャク（クロミャク）”の寝そべりぬいぐるみくじだ。

このくじは、大阪・堂島と東京・丸の内のポップアップストアで実施されるが、受付期間は約1日半のみという超短期間。

抽選申込はオフィシャルストアのX（旧Twitter）で案内されるため、見逃し厳禁となっている。

さらに、ユニバーサル・シティウォーク大阪のハードロックカフェでは、黒ミャクミャクの限定ピンも登場。

ギターピンやロゴピンが予約販売され、「ギターピンがおすすめ」との声も上がっている。

そのほかにも、数日限定のフードイベントやミャクミャク登場イベント、台湾フェスなど、各地で関連企画が続々。

すでに完売となったイベントもあり、その人気の高さがうかがえる。

気になる人は、早めのチェックが必須だ。

YouTubeの動画内容

00:06

黒ミャクミャクぬいぐるみくじの抽選受付詳細
02:10

ハードロックカフェ限定の黒ミャクミャクピンバッジ
05:00

アラブカフェの1日限定特別フードショー
08:26

健康フェスタにミャクミャクがゲスト出演
09:52

東京で開催される「屋台湾フェス2026」

関連記事

まるでパリ気分！目の前で焼き上がる大迫力クレープで非日常ランチを体験

まるでパリ気分！目の前で焼き上がる大迫力クレープで非日常ランチを体験

 ティンカノが解説！「体が足りないくらい」盛り上がる2026年万博後の注目イベントまとめ

ティンカノが解説！「体が足りないくらい」盛り上がる2026年万博後の注目イベントまとめ

 【横浜花博2027速報】限定コラボチケットや記念切手など最新情報まとめ

【横浜花博2027速報】限定コラボチケットや記念切手など最新情報まとめ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ティンカノランド_icon

ティンカノランド

YouTube チャンネル登録者数 1.46万人 1663 本の動画
大阪関西万博、横浜花博、イベント、旅行などのお出かけ、グルメ、USJなど最新情報をご紹介しています。
youtube.com/channel/UCOoIb0fj-pbLbG9CX5LCgqg YouTube