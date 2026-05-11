【まとめ】万博関連の限定「黒ミャクミャク」グッズと必見イベントの最新情報を徹底解説
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「見逃したらアウト！」黒ミャクミャクの激レアくじが登場…受付は“わずか1日半”
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、大阪・関西万博の最新関連情報を紹介。
中でも注目を集めているのが、“黒ミャクミャク（クロミャク）”の寝そべりぬいぐるみくじだ。
このくじは、大阪・堂島と東京・丸の内のポップアップストアで実施されるが、受付期間は約1日半のみという超短期間。
抽選申込はオフィシャルストアのX（旧Twitter）で案内されるため、見逃し厳禁となっている。
さらに、ユニバーサル・シティウォーク大阪のハードロックカフェでは、黒ミャクミャクの限定ピンも登場。
ギターピンやロゴピンが予約販売され、「ギターピンがおすすめ」との声も上がっている。
そのほかにも、数日限定のフードイベントやミャクミャク登場イベント、台湾フェスなど、各地で関連企画が続々。
すでに完売となったイベントもあり、その人気の高さがうかがえる。
気になる人は、早めのチェックが必須だ。
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、大阪・関西万博の最新関連情報を紹介。
中でも注目を集めているのが、“黒ミャクミャク（クロミャク）”の寝そべりぬいぐるみくじだ。
このくじは、大阪・堂島と東京・丸の内のポップアップストアで実施されるが、受付期間は約1日半のみという超短期間。
抽選申込はオフィシャルストアのX（旧Twitter）で案内されるため、見逃し厳禁となっている。
さらに、ユニバーサル・シティウォーク大阪のハードロックカフェでは、黒ミャクミャクの限定ピンも登場。
ギターピンやロゴピンが予約販売され、「ギターピンがおすすめ」との声も上がっている。
そのほかにも、数日限定のフードイベントやミャクミャク登場イベント、台湾フェスなど、各地で関連企画が続々。
すでに完売となったイベントもあり、その人気の高さがうかがえる。
気になる人は、早めのチェックが必須だ。
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