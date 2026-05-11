この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「見逃したらアウト！」黒ミャクミャクの激レアくじが登場…受付は“わずか1日半”



YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、大阪・関西万博の最新関連情報を紹介。



中でも注目を集めているのが、“黒ミャクミャク（クロミャク）”の寝そべりぬいぐるみくじだ。



このくじは、大阪・堂島と東京・丸の内のポップアップストアで実施されるが、受付期間は約1日半のみという超短期間。



抽選申込はオフィシャルストアのX（旧Twitter）で案内されるため、見逃し厳禁となっている。



さらに、ユニバーサル・シティウォーク大阪のハードロックカフェでは、黒ミャクミャクの限定ピンも登場。



ギターピンやロゴピンが予約販売され、「ギターピンがおすすめ」との声も上がっている。



そのほかにも、数日限定のフードイベントやミャクミャク登場イベント、台湾フェスなど、各地で関連企画が続々。



すでに完売となったイベントもあり、その人気の高さがうかがえる。



気になる人は、早めのチェックが必須だ。