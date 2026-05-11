型がなくても作れます！マフィンカップでふわふわ「シフォンケーキ」

ふわふわシフォンケーキをマフィン型で

ふわふわ食感とやさしい味で人気のシフォンケーキ。手作りしてみたいけれど、あの独特な形の型を持っていない…と、作るのをためらっている方も多いのではないでしょうか。実はマフィン用カップでシフォンケーキを作るレシピがあります。





食べきりサイズなので、ナイフで切り分けたり、型から外す必要もなく、シフォンケーキ作りがぐっと身近に感じられます。ベーキングパウダーを入れるこちらのレシピは、比較的簡単に生地をふくらませることができます。

メレンゲ作りがポイント

1. 卵を卵黄と卵白に分けます。薄力粉とベーキングパウダーはふるい、オーブンの予熱を開始します。



2.卵白と砂糖の半量を泡立て、メレンゲを作ります。



3.卵黄と残りの砂糖を泡立て、サラダ油と牛乳を加えて混ぜます。



4.薄力粉とベーキングパウダーを3に加えて混ぜ、メレンゲを3回に分けて加え、混ぜ合わせます。



5.マフィン型に生地を流し入れて、オーブンで焼けば完成！





また、ベーキングパウダーを使わずにメレンゲの力で生地をふんわりとさせるレシピを試したい方におすすめです。

できあがったシフォンケーキは、ふわふわ食感とやさしい牛乳の香り。そのまま食べてもおいしいですし、生クリームやフルーツなどをトッピングすれば豪華なおやつになります。

スーパーや100円ショップなどで買える使い捨てタイプのマフィンカップを使えば、型を洗う必要がなく、あと片づけも簡単です。

マフィン型で手軽に作れるシフォンケーキで、幸せなおやつ時間をお楽しみください。

（TEXT：菱路子）