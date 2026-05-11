マツコ・デラックスが11日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの上重聡（46）について言及した。

今放送のメールテーマは「自分ってこんなにも性格が悪いんだって思ったことあります？」だった。元ニッポン放送アナウンサーでMCの垣花正は8日放送回のゲストだった上重を引き合いに出し「上重さん、性格悪かったですね」とコメント。するとマツコが「性格悪いのとは違わなくない？ 上重さんって」と反応。続けて「性格は悪くないんだけど、足りないんだと思う。むしろ」と指摘した。

そして「もうちょっとしたたかにやれるのに、やれなかった人じゃない？ あの人。何か野球ずっとやってバカなんだろうなっていう感じの仕上がりじゃない」と語った上で「逆に言うと、上重君は底意地の悪さは感じない」とフォローを入れていた。

上重は1980年（昭55）5月2日、大阪・八尾市生まれ。小学2年から野球を始め、PL学園では3年の春夏にエースとして甲子園出場。立大ではリーグ戦9勝3敗。東大戦で36年ぶりの完全試合を達成。03年にアナウンサーとして日本テレビ入社し、24年4月からフリー。