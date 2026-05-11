永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第6話が5月12日夜10時から放送予定です。

【写真】看板の陰に隠れるみなと

本作は子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。

夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチさんが演じます。

※以下ネタバレを含みます。

第6話あらすじ



(C)TBS

みなと（永作博美）と大江戸（松山ケンイチ）が二人で森（山時聡真）の実家を訪れたことを機に、セザール（Jua）たちから“二人はいい感じ”と冷やかされ、大江戸のことを少しだけ意識してしまうみなと。

そんな中、大江戸クラスの授業は後半戦に突入。イカの握りに悪戦苦闘するみなとに突然、新幹線の運転士研修中だった渚（中沢元紀）が体調を崩し病院に運ばれたと連絡が入る。

しばらく実家で療養することになるも、甲斐甲斐しく世話を焼こうとするみなとを拒絶し、塞ぎ込む渚。さらに渚はみなとに、ある衝撃的な言葉を投げかけて…。