7月1日 リニューアル予定

画像は2015年のもの

OPENRECのライブ配信プラットフォーム「OPENREC.tv」は、7月1日に新サービス「mellow-fan（メローファン）」としてリニューアルを実施する。

「OPENREC.tv」は2015年にサービスを開始したライブ配信プラットフォーム。このたび、動画配信を取り巻く環境が変化したことを受けて「メローファン」へとリニューアルを実施する。

7月1日にアプリが強制アップデートされる予定で、オフィシャル配信者のチャンネルサブスクはサービスが継続されるものの、一部のサービスについては手が加えられる。具体的には無料配信機能の提供が終了。さらに、一般配信者のチャンネルサブスクは自動更新が停止され、一般配信者とサブスク未開設のチャンネルのアーカイブは公開を停止。また、サブスク開設済みのチャンネルのアーカイブについては限定公開へ移行される。

今回のリニューアルはクリエイターの「安心して活動できる場所が欲しい」という声を反映したもので、オープンな配信に対する心ない書き込みや無秩序な視聴者行動にクリエイターが晒されるという設計を転換し、クリエイターが安心して活動できるようにすることを目的としている。発表では一般配信者に対する感謝も綴られている。

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