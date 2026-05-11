タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「tomica PREMIUM BOX調アクリルキーチェーン2」を2026年5月（5月4日週発売）より発売する。全4種で価格は300円。

2026年5月（5月4日週発売）発売「tomica PREMIUM BOX調アクリルキーチェーン2」(全4種・300円)

「tomica PREMIUM BOX調アクリルキーチェーン2」は、「tomica PREMIUM」のパッケージをイメージした、ボールチェーン付きのアクリルキーチェーン第2弾。黒箱が高級感ある仕上がりで、バッグやポーチなどに付けても楽しめる。本体サイズは約5cm。

○ラインナップ

日産 フェアレディZ（Z31）

日産 NISSAN GT-R

日産 シルビア（S15）

日産 スカイライン GT-R（BNR32）