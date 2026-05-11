犬が大好きな『食べ物』ランキングTOP５

皆さんの飼っているわんちゃんは、どんな食べ物を好みますか。「うちの子は〇〇が好き」というように、大好物なものが思い浮かんだと思います。

ここでは、多くの犬に愛されている『食べ物』を人気ランキング形式でご紹介します。オススメの与え方も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

第5位 りんご

りんごは、程よい甘みと爽やかさを感じられる果物です。もちろん、犬たちも安全に食べられる上、その甘みを好む犬は多いので、りんごの季節になると与えているというご家庭も多いでしょう。

りんごは食べやすい大きさに切って与えるのも良いですが、すりおろして与えるのもオススメです。喉に詰まることもなく消化にも良いので、ぜひすりおろしてオヤツとして与えてあげましょう。

第4位 バナナ

バナナは果物の中でも糖分が多く含まれている甘い食べ物です。飼い主がバナナを手に持った途端、足元まで駆け寄ってきて期待を込めた視線を向けてくるわんちゃんも少なくありません。

そんなバナナは、与えすぎると肥満の原因になるので注意が必要です。与える際は、食べやすい大きさにカットし、オヤツ代わりに与えるにとどめましょう。

第3位 牛肉

犬は肉食に近い雑食動物なので、お肉の味や匂いを非常に好みます。中でも、牛肉は犬が好む食べ物の上位にランクインします。犬にとって良質なタンパク質や鉄分が摂取できるので、適量であれば健康維持にも効果が期待できるでしょう。

牛肉を与える際は、小さく細かくカットして喉に詰まらないようにしてあげてください。また、ドッグフードのトッピングとして混ぜてあげると、ドッグフードへの飽きを予防できます。

第2位 さつまいも

秋の味覚の1つ「さつまいも」は、甘くてほくほくやわらかい食べ物なので、犬も食べやすく、また自然な甘みを好みます。

さつまいもを与える際は、必ず加熱し、オヤツとしてほんの少量のみを与えるにとどめましょう。皮は取り除き、食べやすい一口大の大きさにカットしてあげると食べやすいですよ。

第1位 鶏肉

犬たちに最も人気のある食べ物は、「鶏肉」です。特に鶏肉のささみは、高タンパクで低脂肪、食べやすいという利点があり、健康維持にも効果的です。

与える際は、必ず骨を取り除き、全体に火が通るまでしっかり加熱してください。その上で、ドッグフードのトッピングとして、固く焼いてオヤツとして、いろんな方法で与えてあげましょう。

犬に食べ物を与える際の注意点

犬に犬用フード以外の食べ物を与える際は、必ず以下の注意点を守ってください。

そのまま与えずに食べやすい大きさにカットする 与えすぎは禁物（トッピングやオヤツにとどめる） 野菜や肉などは必ず加熱する 皮や骨など与える部分以外は取り除く 絶対に調味料などで味付けをしない 必ず飼い主の目の届く場所で食べさせる 初めて食べた後はアレルギー症状が現れないか様子を見る

以上の注意点を守り、安全に楽しく食べ物のおいしさを味わわせてあげましょう。

まとめ

犬と飼い主が美味しさを共有できる食べ物はたくさんあります。特に旬の食べ物は美味しさが増すので、ぜひ注意点を守り、愛犬とさまざまな食べ物のおいしさを共有しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)