aespa・BE:FIRST振付チームとスキンケアが組む！ ダーマローラージャパン「Dermaroller®」

記事ポイント 世界的ダンサー・振付師RIEHATAがプロデュースするダンスチーム「RHT.」と、ドイツ発スキンケアブランド「Dermaroller®」の日本展開を担うダーマローラージャパンがスポンサー契約を締結しますRHT.はaespaやBE:FIRSTの振付も手がけるグローバルなダンスクルーで、2021年にはD.LEAGUE初代王者を獲得した実績を持ちます両者のコラボレーション企画・イベント・SNSコンテンツなど、美容とダンスカルチャーを掛け合わせた新たな発信が予定されています 世界的ダンサー・振付師RIEHATAがプロデュースするダンスチーム「RHT.」と、ドイツ発スキンケアブランド「Dermaroller®」の日本展開を担うダーマローラージャパンがスポンサー契約を締結しますRHT.はaespaやBE:FIRSTの振付も手がけるグローバルなダンスクルーで、2021年にはD.LEAGUE初代王者を獲得した実績を持ちます両者のコラボレーション企画・イベント・SNSコンテンツなど、美容とダンスカルチャーを掛け合わせた新たな発信が予定されています

ドイツ発のスキンケアブランド「Dermaroller®」の日本展開を手がけるダーマローラージャパンが、世界的ダンサー・振付師RIEHATAプロデュースのダンスチーム「RHT.」とスポンサー契約を締結します。

美容とダンスパフォーマンスという異なる分野が交わる、注目のパートナーシップです。

ダーマローラージャパン「Dermaroller®」





スポンサー契約締結日：2026年5月11日スポンサー：ダーマローラージャパン（株式会社Transparence）スポンサード対象：RHT.（RIEHATAプロデュース）公式サイト：dermaroller-japan.com

和室風のセットを背景に、個性的なファッションに身を包んだRHT.のメンバー約12名が並ぶ集合写真が、このチームの存在感を物語っています。

RHT.は2014年にRIEHATAが「RIEHATATOKYO」として結成した男女混合ダンスクルーで、2021年にはD.LEAGUE初代王者を獲得。

2024年より「RHT.」として活動を続け、aespaやBE:FIRSTといった世界的アーティストの振付も手がけるグローバルな実力派チームです。

一方のダーマローラージャパンは、皮膚科学に基づいた製品開発で肌本来の力を引き出すソリューションを展開するブランドです。

ダンスカルチャーとスキンケアという領域を横断する今回のスポンサーシップは、Z世代を中心に広がるストリートカルチャーとビューティーの融合という時代の流れに応えるものです。

RHT.とダーマローラージャパンのパートナーシップ





RHT.のメンバーとダーマローラージャパン代表取締役・岩田 真人が並ぶこのパートナーシップの発表写真は、2つのブランドが正式に手を結んだ証です。

「美しさ」と「パフォーマンス」の融合をテーマに掲げ、コラボレーション企画の実施、イベント・プロモーション展開、SNS・動画コンテンツでの発信、さらにグローバル展開を視野に入れた施策が計画されています。

Dermaroller® HC902





ダーマローラージャパンが展開する「Dermaroller®」は、ドイツ発の皮膚科学ブランドとして、美容医療とホームケアの両分野で製品を提供しています。

代表モデルのDermaroller HC902は、肌本来の美しさを引き出すアプローチで知られ、今回のスポンサーシップを通じてRHT.メンバーとの連動プロモーションに活用される予定です。

近年、ダンスやストリートカルチャーはZ世代を中心に大きな影響力を持ち、ファッションやビューティー領域との融合が急速に進んでいます。

ダーマローラージャパンは、この流れをいち早くとらえ、RHT.という圧倒的な表現力と実績を持つチームとの協業によって、スキンケアとカルチャーが交差する新しい体験を届けます。

RHT.のInstagramアカウント（@officialrht）でも今後の展開が発信される予定です。

RIEHATAが2014年に立ち上げ、世界的アーティストの振付やD.LEAGUE初代王者という輝かしい実績を積み重ねてきたRHT.と、皮膚科学を軸に進化を続けるDermaroller®。

この2つの力が重なることで、パフォーマンスとスキンケアを日常につなぐ新しいカルチャーが生まれていきます。

ダーマローラージャパン「Dermaroller®」の紹介でした。

よくある質問

Q. RHT.はいつ結成されたチームですか。

A. 2014年にRIEHATAが「RIEHATATOKYO」として結成し、2024年より「RHT.」の名称で活動しています。

Q. RHT.が振付を手がけた主なアーティストは誰ですか。

A. aespaやBE:FIRSTなど、国内外の世界的アーティストの振付を手がけています。

Q. 今回のスポンサーシップでどのような活動が予定されていますか。

A. コラボレーション企画の実施、イベント・プロモーション展開、SNS・動画コンテンツでの発信、グローバル展開を視野に入れた施策が予定されています。

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