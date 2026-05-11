香取慎吾ら大パニック状態 “年齢不詳美女クイズ”で大混乱「ウソでしょ!?」「おばあちゃん!?」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』が、10日に放送され、メンバーたちが年齢不詳美女6人による「年齢順並び替えクイズ」に挑戦した。
【番組カット】全身ショット！最年少が12歳で最年長が38歳「ヒザ対策も」
今回の年齢幅は最年少12歳、最年長38歳。全問正解すると幻の干し芋「蜜玉」が贈られるという企画で、メンバーは本気モードで推理を展開した。稲垣は「リップの色が赤いのは大人っぽく見せたい14、5歳」と分析。一方、香取はあどけなさの残る女性に「小学生！」と予想し続けた。
質問タイムでは「好きなお菓子」「好きなアニメ」「よく使う絵文字」などの回答から推理が進行。「この6人の中にお孫さんがいるおばあちゃんがいる」というヒントが明かされ、実際に孫が登場すると、スタジオは「ウソでしょ!?」「おばあちゃん!?」と大混乱となった。
実年齢発表では、高身長でスタイル抜群のDの女性が「12歳」と告白。3月までランドセルを背負っていた事実が明らかになり、スタジオは騒然となった。みちょぱは「遊びで高校生が背負ってるみたい」と驚き、香取も「公園!?」と反応した。
「ピアノ」「中華街」といった回答で注目を集めたBの女性は36歳で、シンガーソングライターと俳優として活動していることが判明。メンバーは「プロ」「喋るとめちゃ大人だった」と感心した。
最後まで話題をさらったFの女性は20歳。小学生や祖母と予想されるなど翻弄されたが、実年齢を聞いたスタジオは納得の様子となった。香取の予想は外れたものの、本人は「骨格は間違ってない」と主張し、笑いを誘った。
さらに、Eの女性・れいなさんは38歳。15歳で長女を出産し、現在22歳の娘と1歳の孫を持つ“ギャルばぁば”として活動している。娘と孫もスタジオに登場し、香取の予想に対して「歳いって見えるんですね…」とコメント。スタジオは大きな笑いに包まれた。
【番組カット】全身ショット！最年少が12歳で最年長が38歳「ヒザ対策も」
今回の年齢幅は最年少12歳、最年長38歳。全問正解すると幻の干し芋「蜜玉」が贈られるという企画で、メンバーは本気モードで推理を展開した。稲垣は「リップの色が赤いのは大人っぽく見せたい14、5歳」と分析。一方、香取はあどけなさの残る女性に「小学生！」と予想し続けた。
実年齢発表では、高身長でスタイル抜群のDの女性が「12歳」と告白。3月までランドセルを背負っていた事実が明らかになり、スタジオは騒然となった。みちょぱは「遊びで高校生が背負ってるみたい」と驚き、香取も「公園!?」と反応した。
「ピアノ」「中華街」といった回答で注目を集めたBの女性は36歳で、シンガーソングライターと俳優として活動していることが判明。メンバーは「プロ」「喋るとめちゃ大人だった」と感心した。
最後まで話題をさらったFの女性は20歳。小学生や祖母と予想されるなど翻弄されたが、実年齢を聞いたスタジオは納得の様子となった。香取の予想は外れたものの、本人は「骨格は間違ってない」と主張し、笑いを誘った。
さらに、Eの女性・れいなさんは38歳。15歳で長女を出産し、現在22歳の娘と1歳の孫を持つ“ギャルばぁば”として活動している。娘と孫もスタジオに登場し、香取の予想に対して「歳いって見えるんですね…」とコメント。スタジオは大きな笑いに包まれた。