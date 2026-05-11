米国コロラド州のデンバー国際空港の滑走路で、離陸中だった旅客機が滑走路に無断侵入した歩行者と衝突し、1人が死亡、乗客が緊急脱出する事故が発生した。

9日（現地時間）、米日刊紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）などによると、この日午後11時19分ごろ、デンバー国際空港の国際線滑走路でロサンゼルス行きのフロンティア航空機が離陸を試みていたところ、歩行者と衝突した。

米交通当局によると、身元が確認されていない男性1人が空港のセキュリティ網を突破してフェンスを越えて滑走路に飛び込み、離陸中だった航空機にはねられた。滑走路への侵入から衝突までにかかった時間は2分に満たなかったという。

機長は直ちに離陸の手続きを中断したが、衝突した歩行者は現場で死亡した。

事故の衝撃で航空機のエンジンから火災が発生し、機内には煙が広がった。これを受け、搭乗客224人は脱出用スライドを利用して緊急避難した。

この過程で計12人が負傷し、このうち5人が病院に搬送された。

デンバー空港側は、死亡した歩行者は空港職員ではないと推定されると明らかにした。

運輸省のショーン・ダフィー長官は、連邦航空局（FAA）と運輸保安庁（TSA）が現場調査を進めていると伝えた。