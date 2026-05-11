トリップドットコム（Trip.com）は、「初夏の感謝SALE」を5月11日から17日まで実施する。

国内外の航空券やホテル、遊び・体験商品などを限定価格で販売する。対象出発日は8月31日までの商品が中心で、期間中に総額1,000万円分のクーポンを配布する。

東京、福岡、那覇のホテルを対象にした5,900円のワンプライス宿泊プランや、東京〜沖縄/那覇間の航空券とホテルを組み合わせたセット商品を9,900円から用意する。対象ホテルはKOKO HOTEL Premier 日本橋浜町、ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇、静鉄ホテルプレジオ博多駅前、ノボテル沖縄那覇、沖縄ナハナ・ホテル＆スパなどを含む。

海外航空券やホテル、航空券とホテルのセットでは、予約時に使える最大5,000円分の値引きクーポンを配布し、遊び・体験、韓国鉄道、レンタカー、空港送迎向けの割引クーポンも日替わりで提供する。しながわ水族館、DMMかりゆし水族館、八景島シーパラダイス、韓国ロッテワールドの入場券では、チケット1枚購入ごとにもう1枚を無料とする先着企画や、韓国・台湾向けイーシムの数量限定セールなども展開する。