グラビア話題の井口裕香、7月発売の最新写真集アザーカット公開 “声優界ナンバーワン”の豊満グラマラスボディ
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【写真】“声優界ナンバーワン”の豊満グラマラスボディを見せた井口裕香
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
声優活動の一方、グラビア界でも持ち前のグラマラスボディを生かして各誌の表紙を席巻中の井口。今回は、7月11日発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を届ける。
同号にはそのほか、澄田綾乃、すみぽん、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈が登場する。
【写真】“声優界ナンバーワン”の豊満グラマラスボディを見せた井口裕香
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
声優活動の一方、グラビア界でも持ち前のグラマラスボディを生かして各誌の表紙を席巻中の井口。今回は、7月11日発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を届ける。
同号にはそのほか、澄田綾乃、すみぽん、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈が登場する。