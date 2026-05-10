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海外不動産投資家の宮脇さき氏が考察！UAEのOPEC脱退と「完全に旅行者用」な口座開設の実態

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ホルムズ海峡封鎖の末路】ドバイがとんでもない行動を取った!?原油の今後と最新情報を暴露します！」と題した動画で、UAE（アラブ首長国連邦）によるOPEC脱退の発表と、観光客向けのデジタル銀行口座開設サービスという2つの最新ニュースについて、その背景や日本への影響を独自解説している。



まず、UAEがOPEC（石油輸出国機構）から脱退するという発表について言及した。UAEは1日あたり500万バレル相当の生産能力を持ちながらも、OPECの生産枠により300万バレルに制限されていた。宮脇氏は、この脱退にはアメリカとの関係が影響していると推測。「自分たちがマーケットメイクをしていく」という宣言とも取れるこの動きは、インフレに苦しむアメリカへの原油増産と、中間選挙に向けたパフォーマンスとしての狙いがあるのではないかと指摘した。そのうえで、「過去最大級の価格変動をもたらすんじゃないか」と原油価格への影響を懸念している。



続いて、観光客でもデジタル銀行口座を開設できる新サービス「ツーリストアイデンティティ」についても解説。居住権やビザがなくてもスマートフォンから数分で口座開設が可能になるという画期的な発表だが、宮脇氏はその実用性に疑問を呈す。「完全に旅行者用」であり、事業用や投資用には向かないと断言。さらに、各国の情報交換制度により、パスポートで作成した口座情報は「自動的に日本に情報が行く」ため、日本居住者にとってのメリットは少ないと分析した。



最後に、これらの大胆な政策について、UAEの「スピード感を各国に見せたい」という意図や、金融大国としてのブランドイメージ向上が目的であると総括。最後に宮脇氏は、「口座の突然の凍結リスクなど中東特有の金融事情にも触れつつ、海外銀行口座の活用には多角的な視点が必要だ」と動画を締めくくった。