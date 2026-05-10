U-17アジアカップでFC東京の北原槙がミドルシュートを決めた

U-17日本代表は現地時間5月9日、サウジアラビアで開催中のAFC U-17アジアカップのグループリーグ第2節でU-17中国代表と対戦。

10番を背負うMF北原槙（FC東京）のミドルシュートが決勝点となり、2-1で勝利を収めた。

日本は前半37分にセットプレーからDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）が決めて先制。後半3分に追いつかれる展開となったなかで、10番が違いを作った。

後半15分、ペナルティーエリアの手前でパスを受けた北原は細かなフェイントを絡めて対峙したDFをかわし、エリア外から右足のシュートをゴールネットへ突き刺した。素早い足の振りから放たれた鋭い一撃に相手GKは反応することができなかった。

これが決勝点となり、日本は2-1で勝利。初戦のカタール戦に続いて連勝を飾った。北原は2試合で3得点とチームの攻撃をけん引。SNSではそのパフォーマンスに対して「まっきーのスーパーミドル」「2試合連続ゴラッソ」「バケモン」「間合い、外し方全部うま」と称賛が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）