「麻央に感謝の日」市川團十郎、子どもたちから亡き妻・小林麻央さんへの花束「立派に成長しましたよ」
「麻央に感謝の日」市川團十郎、子どもたちから亡き妻・小林麻央さんへの花束「立派に成長しましたよ」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月10日、自身のInstagramを更新。母の日に子どもたちから亡き妻・小林麻央さんに贈られた花束を公開しました。
【写真】市川團十郎の子どもたちから母への花束
「天国の麻央ちゃん 微笑んでいます」市川さんは「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも、私も母に感謝の日。二人は麻央に感謝の日」と、1枚の写真を投稿。娘・麗禾さんと息子・勸玄さんから亡き妻・小林麻央さんに贈られた色とりどりの花束を披露し、麻央さんと自身の母への感謝をつづっています。
この投稿にコメントでは「麻央ちゃんらしいお花ばかり」「麻央さんに似合ったお花ですね」「天国の麻央ちゃん 微笑んでいます」「麻央ちゃんお子達も立派に成長しましたよ」「暖かい空気が流れていますね」「麻央さんも喜んでいるでしょうねー」などの声が寄せられています。
「立派になられましたね」2月3日の投稿では「節分。そして10年」とつづり、麗禾さんと勸玄さんの着物姿を披露している市川さん。2人の成長を見守ってきたファンからは「随分と成長されましたね」「10年って、あっという間ですね」「立派になられましたね」「大人っぽくなったねえ」「お母様も、見守ってらっしゃいます」「成長したお二人さんの姿が、嬉しいです」「麻央さんに似てるカンカン」など歓喜の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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