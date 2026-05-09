新日本プロレスのＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）が９日、次期挑戦者の辻陽太（３２）に蛮行をはたらいた。

カラムはこの日、上半期最大のビッグマッチとなる６月１４日大阪城ホール大会で、辻とのＶ２戦に臨むことが正式に決定。両者揃っての公開記者会見に出席した。

席上では「俺は史上最年少でＩＷＧＰを手にした。お前よりもはるかに優れていることを知ってるだろ？ お前はその現実から目を逸らしている。俺は合法的に酒が飲めるようになって、まだたったの２年。辻はもう３２歳か…ちょっと肌が乾燥してきてるんじゃないか？」と挑戦者を挑発。

さらに「お前もこの世代の中では確実にトップの選手だと認めている。次の棚橋（弘至）のようになれる存在はお前くらいじゃないか？ 少なくとも俺を除けばな。俺は外国人としてだけでなく新日本の中で最強、最高、ベストな選手だ。試合は俺が確実に勝つ。このベルトを使って自撮りとかしたいなら、今そのチャンスをあげてもいいぞ」と不敵な発言を連発した。

同大会は当日２２時１５分から、テレビ朝日系列で全国ネット放送されることも正式に発表された。カラムは「俺のことをテレビで見かけられるファンは、とても運がいい。辻のことも全国放送で有名にしてやろうか？ お前が映る時間は５分にも満たないだろうが、俺のおこぼれでテレビに映れて幸せだろう。放送できないような凄惨な試合になったとしても、知ったことではない。大阪城で辻の息の根を止める」と最後まで上から目線だった。

さらに両者のフォトセッションの際には、不意打ちの急所蹴りで辻を悶絶させ、踏みつける一幕も。誰も止められない暴君と化したプリンスが、大阪城決戦でもやりたい放題を貫くのか――。