準決勝に進んだ宮城リーグナイン【写真：清水孝司】

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埼玉武蔵が2連覇中の千葉に逆転サヨナラ勝ち…茨城＆宮城は2戦連続2桁得点

　少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」の予選リーグが9日、茨城・牛久運動公園野球場など3会場で行われ、4強が出そろった。10日の準決勝は宮城リーグ対埼玉武蔵リーグ、茨城リーグ対千葉リーグの顔合わせとなった。決勝戦も同日に行われる。

　Cブロックでは埼玉武蔵が快進撃を見せた。予選リーグ初戦で、2連覇中の千葉リーグと対戦。2点を追う最終7回に3点を挙げて劇的なサヨナラ勝ちを収めた。2戦目では13点を挙げて兵庫に快勝。連勝で4強進出を決めた。千葉は兵庫に勝ち、ワイルドカードで準決勝へ。3連覇なるか、注目される。

　Bブロックでは宮城が盤石の強さ。2試合で計28得点を挙げて準決勝にコマを進めた。一昨年は準優勝、昨年は準決勝で敗退。悲願の優勝へ、勢いに乗る。Aブロックは昨年準優勝の茨城が2試合連続2桁得点で連勝した。

【9日の予選リーグ結果】

・Aブロック
新潟リーグ　7-4　調布リーグ
茨城リーグ　16-1　三重リーグ
茨城リーグ　11-5　新潟リーグ
調布リーグ　13-1　三重リーグ

・Bブロック
宮城リーグ　13-1　横浜リーグ
横浜リーグ　16-3　九州北部リーグ
宮城リーグ　15-1　九州北部リーグ

・Cブロック
埼玉武蔵リーグ　3-2　千葉リーグ
埼玉武蔵リーグ　13-6　兵庫リーグ
千葉リーグ　5-1　兵庫リーグ（First-Pitch編集部）