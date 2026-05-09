埼玉武蔵が2連覇中の千葉に逆転サヨナラ勝ち…茨城＆宮城は2戦連続2桁得点

少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」の予選リーグが9日、茨城・牛久運動公園野球場など3会場で行われ、4強が出そろった。10日の準決勝は宮城リーグ対埼玉武蔵リーグ、茨城リーグ対千葉リーグの顔合わせとなった。決勝戦も同日に行われる。

Cブロックでは埼玉武蔵が快進撃を見せた。予選リーグ初戦で、2連覇中の千葉リーグと対戦。2点を追う最終7回に3点を挙げて劇的なサヨナラ勝ちを収めた。2戦目では13点を挙げて兵庫に快勝。連勝で4強進出を決めた。千葉は兵庫に勝ち、ワイルドカードで準決勝へ。3連覇なるか、注目される。

Bブロックでは宮城が盤石の強さ。2試合で計28得点を挙げて準決勝にコマを進めた。一昨年は準優勝、昨年は準決勝で敗退。悲願の優勝へ、勢いに乗る。Aブロックは昨年準優勝の茨城が2試合連続2桁得点で連勝した。

【9日の予選リーグ結果】

・Aブロック

新潟リーグ 7-4 調布リーグ

茨城リーグ 16-1 三重リーグ

茨城リーグ 11-5 新潟リーグ

調布リーグ 13-1 三重リーグ

・Bブロック

宮城リーグ 13-1 横浜リーグ

横浜リーグ 16-3 九州北部リーグ

宮城リーグ 15-1 九州北部リーグ

・Cブロック

埼玉武蔵リーグ 3-2 千葉リーグ

埼玉武蔵リーグ 13-6 兵庫リーグ

千葉リーグ 5-1 兵庫リーグ（First-Pitch編集部）