◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

３歳牡馬１６頭立てで争われ、３番人気で菱田裕二騎手が手綱を執るアーレムアレス（栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は１４着に敗れた。

昨年末のホープフルＳでは、のちの皐月賞馬ロブチェンなど３冠初戦で掲示板に入った上位陣に続く４着と力量を示したが、すみれＳ２着、アザレア賞２着と勝ち切れず、ここでも勝利をつかめなかった。同馬の半姉アーテルアストレアは、ダート重賞戦線で活躍し、２３年レディスプレリュードなど交流重賞３勝を挙げていた。

勝ったのは西村淳也騎手騎乗で６番人気のコンジェスタスで勝ち時計は２分９秒９。２着は１番人気のベレシート（北村友一騎手）、３着には９番人気のラディアントスター（池添謙一騎手）が入った。

菱田裕二騎手（アーレムアレス＝１４着）「伸びを欠いてしまって、ちょっと敗因がつかめない感じです」

原優介騎手（ブリガンティン＝１５着）「道中ずっと脚がたまって、いい感じでしたが、モタれがひどくて、力を出し切れなかった。課題はそこに尽きます」