フリーアナウンサー神田愛花（45）が、8日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY7」（月〜金曜午後9時50分）にゲスト出演。ハロウィーンの仮装について語った。

パーソナリティーのタレント大沢あかねとトーク。神田は毎年、夫のバナナマン日村勇紀とハロウィーンの仮装を楽しんでおり、その様子を自身のインスタグラムで紹介している。大沢から「（日村と）二人でハロウィーンの仮装パーティーをするんだよね？二人だけでするんだって。何の仮装をしてるんだっけ？」と聞かれると、仮装の題材について「その年一番、二人の話題で盛り上がったやつなんですけど。最近だとフローリングの話題が一番盛り上がったんです。フローリング変えようかみたいな」と語った。

大沢が「盛り上がったっていうの？フローリング変えようかは別に盛り上がってないでしょ」と笑うと、神田は「『何色がいいかね』みたいな感じで盛り上がった時期があったので」と説明し「段ボールをいただいてきて、模造紙貼って、絵の具でフローリングの絵を描いて、顔を開けて、全身タイツ茶色いのを着て。それでフローリングになって」と振り返った。

大沢が「ヤバい夫婦でしょ。夫婦二人でフローリングの仮装してるんだよ？本当に仲良しだなと思って」と大笑いすると、神田は「そうですね。やってますね」と楽しげだった。