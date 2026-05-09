アメリカ軍は8日、海上封鎖を突破してイランの港に入ろうとしたイランの石油タンカー2隻を攻撃したと発表しました。

アメリカ中央軍は8日、アメリカ軍による封鎖措置を突破してオマーン湾にあるイランの港に入ろうとしたイランの石油タンカー2隻を攻撃したと発表しました。

タンカーの煙突を精密誘導弾で攻撃し、航行不能にしたということです。

また、今月6日にも別のイラン船籍の石油タンカー1隻を攻撃したと明らかにしました。

アメリカ中央軍のクーパー司令官は、「中東に展開しているアメリカ軍はイランに出入りする船舶に対する完全な封鎖措置に引き続き取り組んでいる」と強調しています。

これに対しイランメディアはイラン外務省がこの攻撃を強く非難した、と伝えています。

また、イランのアラグチ外相はSNSで、トランプ政権の行動に対して「アメリカは外交上の解決策が示されるたびに無謀な軍事的挑戦を行う」と批判しました。その上で「イランは決して圧力に屈することはない」と強調しました。

ホルムズ海峡周辺で攻撃の応酬が続く中、アメリカのルビオ国務長官は、戦闘終結に向けたアメリカの提案についてイランが8日中にも回答するとの見通しを示しました。

ルビオ国務長官「きょう中にもイランから回答が来るはずだ。まだ受け取っていないが、恐らく来るだろう」

ルビオ氏は イラン の回答が「真剣な提案であることを望む」と述べました。