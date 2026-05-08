ロブレスキーは今季無傷の5連勝＆防御率1.25をマーク

“選外”が波紋を広げている。MLB公式サイトは7日（日本時間8日）、先発投手のパワーランキングを発表した。ドジャース・大谷翔平が1位に選ばれるなど、好投手たちがトップ10入りするなか、5勝＆防御率1.25のジャスティン・ロブレスキー投手（ドジャース）が選ばれなかったことに批判の声が殺到している。

恒例のパワーランキングは今季の成績や期待値が込みで順位付けされる。6先発でMLBの防御率1位に輝く大谷が前回の7位から1位にジャンプアップ。カブス・今永昇太も8位に入った。“怪物”ポール・スキーンズ（パイレーツ）が6位、剛腕キャム・シュリッター（ヤンキース）が2位と好調の選手がランクインするなか、ファンの視線はロブレスキーに集まった。

25歳左腕は今季絶好調。初登板となった3月30日（同31日）こそ4回で降板したが、2試合目からは怒涛の5連勝。その間は驚異の防御率0.56を記録し、シーズンでも無傷の5勝、防御率1.25の好成績を残している。惜しくも規定投球回に乗っていないが、35イニング以上では防御率は大谷に次ぐ数字だ。

選手の格付けは往々にして賛否を呼ぶもの。とはいえ、“無視”されたロブレスキーに米ファンも怒りのようだ。「ロブレスキーがリストに入っていないのはどういうこと？ 今年すごいのに」「スターだけ見ててロブレスキーを知らないみたい」「完全にスルーされてる」「ロブレスキーはイマナガ、マクリーン、ソリアーノよりいい投手だぞ」「ロブレスキーがいないなんておかしいだろ」などと反発する声が寄せられている。（Full-Count編集部）