グループの垣根を越え、「⾳と語り合う」ことの楽しさを全⼒で味わう、アイドル⾳楽フェス「The ONE 〜⼀⾳⼀⽣〜」をレポート！

STARTO ENTERTAINMENT所属のアーティストが⾳で語り合う新たな挑戦の第⼀歩となるアイドル⾳楽フェス「The ONE 〜⼀⾳⼀⽣〜」を開催。新感覚のフェスで盛り上がった5⽉2⽇（⼟）横浜アリーナ公演をレポートします。

⼀夜限りのスペシャルコラボの数々！

このファミリー感は、やっぱり最⾼！ そう実感できる、新たな⾳楽フェスが誕⽣した。グループの垣根を越えてステージでパフォーマンスするのは、カウントダウンライブや⾳楽番組などで貴重な機会だ。今回の総合プロデュースは安⽥章⼤さんと⼤倉忠義さん。発起⼈でもある安⽥さんの「今回の⼀発⽬となる公演を最⾼のものにして、今後いろんな事務所内アーティストの⽅に参加してもらえるフェスにしていきたい」という後輩たちへの熱い想いが込められた⾳楽フェス。

オープニングは出演グループが1組ずつステージに。「8⼈組アイドルバンドB＆ZAIと申します。皆さん楽しんでいこうぜ、よろしく。今からイケメンいっぱい出てきます！」（橋本涼さん）と最初に姿を⾒せたのは、B＆ZAIの8⼈だ。続いて、「どうもTravis Japanです。楽しめますか？」とTJポーズで⾃⼰紹介をする宮近海⽃さん、川島如恵留さん、松倉海⽃さん。WEST.からは重岡⼤毅さん、神⼭智洋さん、茺⽥崇裕さんが参戦し、「The ONE楽しんでいきましょう、よろしく！」（神⼭さん）。

そして、最後に登場した安⽥さんがセンターに⽴ち、「『The ONE』⼀緒に楽しんでいきましょう。ちなみに今⽇は茺ちゃんが初めてで⽴ち位置間違ってたっぽいです（笑）。どんなことも楽しんでいこう。皆、いいですか。まずはこの曲から盛り上げていきたいと思います」と出演者全員でSUPER EIGHTの「ズッコケ男道」を。幕開けにふさわしく、楽しく和気藹々とした雰囲気でパフォーマンス！

全員での最初のMCでは「我々は、もうぶっちぎりの後輩でございますけれども、先輩⽅と同じステージでやらせていただけるということで、B＆ZAIメンバー全員気合が⼊っております。どうかエイターの皆さん、WEST.のことが好きな皆さん、Travis Japanのことが好きな皆さんにどうか覚えて帰ってほしいという思いで臨ませていただきます」と⽮花黎さん。Travis Japanは川島さんが「7⼈組ですが今⽇は3⼈、まちゅ、ちゃか、如恵留で楽しませてもらいます。皆さん楽しんできましょう」、WEST.はTravis Japanの「We are Travis Japan」と⾔ってからのTJポーズを真似して、「皆さん、こんばんは。We are！ WEST.」とWの⽂字を⼿で作るポーズを恰好つけてキメ、会場の笑いをかっさらう重岡さんと神⼭さん、茺⽥さん。

前⽇のライブは⽋席した茺⽥さんが「昨⽇は参加できなかったですけど、今⽇は参加することができました。⼀緒に楽しみたいと思います。皆さん、今⽇は⾳を楽しんで帰ってください」と真⾯⽬に挨拶し、安⽥さんから「ボケるかと思ってたら、全然ボケへんかったな〜（笑）」と突っ込まれる⼀コマも。

グループごとの歌唱を前に安⽥さんが「The ONEに集まった皆さん、楽しむ準備はオッケーですか。幸せになる準備はオッケーですか。愛し合う準備はオッケーですか。たくさんの好きな⼈から愛をもらってください」と会場の空気を温める。そして、「ファン同⼠が仲良くなること。それがうちらの会社の中での⼀番できることやと思ってます」と呼びかけた。STARTO ENTERTAINMENTを愛するファンの皆ももちろんファミリーの⼀員だ。

ロックもキュートもお⼿のもの。フレッシュなB＆ZAIのステージ！

「横浜の皆さん、楽しもうぜ！ 声を出してもらえたら嬉しいです」（橋本さん）の声で始まったB＆ZAIは、SMAPの「SHAKE」とNEWSの「weeeek」をバンドで披露し、ハイテンション。昨年は初めてフェスを経験、⽇本武道館でのライブも開催と結成からステージを重ねる彼らのパフォーマンスは、フレッシュで熱量たっぷりだ。

B＆ZAIのファン以外の⽅にも名前を覚えてもらいたいと、最年少の稲葉通陽さんが「バイオリン弾いてます。茺⽥くんと⼀緒でめっちゃナデ肩です（笑）。覚えてください」、⽮花さんは「担当楽器はベースでございまして、⼀応こう⾒えても⾳⼤を卒業しているので、⾳楽に詳しい男の⼦枠です」。川粼星輝さんは、「アクロバットとか、モデルをやっています。ピンク髪で覚えて下さい」とそれぞれ個性が光る⾃⼰紹介が炸裂。鈴⽊悠仁さんは、「はい、どうも。僕が⾒ての通りギターを担当しております」、橋本さんは「B＆ZAIのボーカルをやっております」と担当をアピールする中、本郄克樹さんは、「先々⽉に博⼠号というものを取得しました。皆から“ドクター克樹”と呼ばれておりますので、“ドクター”と覚えて帰ってください」と無敵な経歴でインパクトを放つ。今野⼤輝さんは「このグループのリーダーやらせてもらってます」と⾔ってから、出演中の主演ドラマを告知。「B＆ZAIの太陽・菅⽥琳寧です」とキャラを明るくアピールしたのは菅⽥さんだ。

そして、コラボコーナーでは橋本さんが「昨⽇、この先輩を⾒て、僕たち8⼈めちゃくちゃ惚れました。俺らの兄貴、安⽥章⼤くんです！」と安⽥さんを呼び込むと「いやいや、出にくいやろ（笑）」とニコニコ笑顔で登場。橋本さんが「昨⽇、ガチ惚れしちゃいまして」と⾔えば、川粼さんも「安⽥くんみたいな⼤⼈になりたいです」と憧れの眼差し。安⽥さんは「やめた⽅がいいと思うわ。もっと⾯⽩い先輩いっぱいおるからね。村上（信五）くんとか横⼭（裕）くんを⽬指した⽅がいいと思うよ。あと⼤倉（忠義）とか。皆さん素敵ですけども、丸（丸⼭隆平）はやめた⽅がいい（笑）」と笑わせる。

⾳楽番組『Star Song Special』でも⼀度コラボしていた曲でもあるSUPER EIGHTの「象」を披露。スモークが⽴ち込め、レーザー光線がめまぐるしく⾶び交う演出の中、ボーカルをクルクルチェンジしながら歌い繋いでいく。鈴⽊さんと安⽥さんが向き合ってギターをかき鳴らせば、⽮花さんがステージを⾛り回りヘッドバンキング。歌い終わった後、「最⾼すぎる！ 幸せだ」ととびきりの笑顔を⾒せていた橋本さんは、「僕たち8⼈こうやってロックもやってるんですけど、僕たちすごく可愛い曲を持っています。今めっちゃロックやった後に可愛いなってファンの皆さんに怒られないかなぁ」とキュートな顔を覗かせる。そして、彼らのオリジナル曲「なつ♡あい」で元気いっぱい暴れまくり。

⼤先輩の楽曲を披露。歴史を紡ぐ姿を⾒せたTravis Japanの輝き

続いては、⽩のキラキラ⾐裳に⾝を包んだTravis Japanの3⼈がステージに。⾚い緞帳がスクリーンに映し出されると少年隊の楽曲を3曲続けて披露。最初に「仮⾯舞踏会」でキレキレのダンスで会場を魅了し、サックスのジャジーな⾳⾊が響き渡った「星屑のスパンコール」ではムードたっぷりパフォーマンス。「まいったネ、今夜」では階段をゆっくり下りながら歌い、華麗なターンでジャケットをハラリと翻す。ラストは⼒強く両⼿を上げるポーズで決めた。

宮近さんが「こうしてバンドを背負って⽣バンドでパフォーマンスするって機会がTravis Japanはあまりなく、すごく新鮮なんです。結構、似合ってんじゃんって感じ？」と会場に尋ねると、「フー！」と歓声を上げるファン。「せっかくバンドでパフォーマンスできるので、僕たちのデビュー曲をバンドバージョンにしてお送りします。皆さん踊っちゃいましょう」と「JUST DANCE!」へ。

松倉さんが「僕らのコンサートでいつもやってる挨拶やってもいいですか。僕が『Iʼm Machu, like...」って⾔ったら、『マチュピチュ』って⾔ってください」と呼びかけ、コール＆レスポンスタイムも。のってくれる会場の声に「お前たちが最⾼の世界遺産だぜ」と満開の笑顔だ。宮近さんは「あだ名は“チャカ”といいますので、“チャカ”と気安く呼んでください（笑）。昨⽇の公演ではですね、『The ONE』なので“ザチャカ”になってたんですけど、今⽇は“チャカザ”です」とユーモアたっぷり。川島さんは「今年の1⽉からジャパンメンサというところに⼊りまして、メンサアイドルやらせていただいてます。IQ上位2％のところに属してるんですけど、今⽇はIQ3で楽しんでいこうと思います」と、IQテストで⾼い知能指数を持つことをアピール。そして、SUPER EIGHTの「Dye D?」の歌い出しをTravis Japanがクールに歌うと、安⽥さん、菅⽥さん、川粼さん、稲葉さんが合流し、ここだけしかないコラボに⼤歓声に包まれる。Travis Japanの3⼈が安⽥さんと肩を組んで歌う姿は新鮮！

トークも歌も会場を⼀体感で包んだWEST.！

中盤ではこれまでたくさんフェスを経験してきたWEST.のブロック。会場の盛り上げ⽅も熟知する彼らがバンドの⽣演奏で「WESTraight」を。サングラスをしてラジカセを担ぎ、ラップソングをノリノリで歌っていたのは重岡さんだ。途中、重岡さんが茺⽥さんにサングラスを差し出し、茺⽥さんがサングラススタイルに。ラスト、ご機嫌な腕組みポーズのキメボースをとる3⼈。歌い終わると「これ誰のやつ？」とサングラスに触れる茺⽥さんに、「マネージャーに借りた」と突然の⼩道具演出だったという重岡さん。ちなみにラジカセはこの⽇のため、重岡さんがネットショッピングでゲットしたと明かしていた。

続いては重岡さん、神⼭さん、茺⽥さんでwacciの橋⼝洋平さん楽曲提供曲「あじわい」を披露。その前に「WEST.のブロックで何するか話し合った時にWEST.を知らない⼈たちにこんな曲があるぞっていうのを知ってもらいたくて、僕が代表して1曲選ばせてもらいました」と選曲の理由を語る茺⽥さん。「ギター弾きます。これね、オニュー！」と買ったばかりのギターで茺⽥さんが演奏するという。

「茺ちゃんギター上⼿なんですけど、スーパーバンドの前で弾いてるので、緊張するんですよ。注⽬ポイントは、茺ちゃんが1⼈で弾いている時のバンドの皆さんのお⽗さんみたいな顔（笑）」と重岡さんが思わぬ注⽬ポイントを。「リハでは指が震えて動かなかった…」と茺⽥さんはやや緊張気味だったが、椅⼦に座って、しっとりバラードで会場を魅了する3⼈。重岡さんと茺⽥さんが⽬を合わせたり、神⼭さんが優しい眼差しで⾒つめたり。ピースフルな空気の中、幸せなラブソングを届けた。

歌唱後は「気持ちいいー、すぐ酔っぱらって全然飲まれへんけど、めっちゃお酒飲みたい」と神⼭さんが⾔えば、茺⽥さんも「俺も全然飲まれへんけどワイン飲みたい」と、ほろ酔いのようなゆるく穏やかな空気に包み込む。そして、重岡さんが「（バンドの皆さんは）運動会のお⽗さんの顔やった（笑）。俺もピアノ弾かないと。今から、『間違っちゃいない』を3⼈で歌いたいなと思ってます。単⼑直⼊に⾔うと、すごく⼤切な曲です。皆で⼀緒に歌えたら」と会場も⼀緒に歌おうと呼びかけた。重岡さんがピアノ、神⼭さんがエレキギター、茺⽥さんがアコギを演奏し、皆で歌ってひとつに。

前⽇のライブでは、サプライズ登場したなにわ男⼦の⼤⻄流星さんがWEST.の3⼈とコラボして「乗り越しラブストーリー」を。この⽇は、嶋粼⽃亜さんが参戦。⼀緒に「ムーンライト」を熱唱。嶋粼さんもジャンプして元気よく⼿拍⼦。肩を組んで花道を疾⾛したり、ジャンプしたり、笑顔があふれる姿に会場もほっこり。

⼤倉さんも登場！ 「好きなものがあること」の素晴らしさを改めて再確認した安⽥さんの⾔葉、歌

そして、おまちかね、安⽥さんのブロックへ。アコースティックギター1本で登場の中、ギターのワイヤレスマイクが不調というアクシデントが発⽣。「これも全てフェスならでは。とりあえずアカペラで歌うわ」と、優しく会場に語りかけ、落ち着いた様⼦で歌う。その姿は、さすがの⼀⾔。⼿拍⼦で⼀体感がより⾼まる中、愛に満ちあふれた歌声が会場中を包んだのは「喝采」。圧巻の歌声で、ハプニングさえも味⽅につけるエンターテイナーぶりだ。この⽇はセットリストになかったSUPER EIGHT の「“超”勝⼿に仕上がれ」も観客と⼀緒に⼤合唱する場⾯もあった。

「今回、Travis Japan、WEST.、B＆ZAI、⽃亜が出てくれて。昨⽇は流星も出てくれて。みんなで⼀個⼀個紡ぎ合いながら、この会社の中で何ができるか、⾃分たちが繋がり合いながら何ができるかなと思って。ファンの皆さんがそれぞれの推しってあるでしょう。箱推しも僕は否定しないんだ。誰かと誰か好きなんですみたいな2⼈推しみたいなやつもあるよね。それももうオッケー。いがみ合うのではなく、みんなで『やっぱいいよね、うちの会社』って思ってもらえる形が最⾼です」と柔らかい⼝調で話していた安⽥さん。

途中でギターのワイヤレスマイクが無事、復活。ゲストとして神⼭さんがステージに登場して、⼆⼈で安⽥さんのソロ曲「わたし鏡」をセッション。今回のコラボは神⼭さんの⼀緒に歌いたいという想いで実現したもの。しっとり弾き語りで⾒つめ合いながら歌う姿から信頼と仲の良さが伝わってくる。安⽥さんが神⼭さんとたまにごはんに⾏っているというプライベートの話も公開。お寿司屋さんに⾏った時のエピソードも⾶び出した。

安⽥さんのブロックはまだまだ続き、「友達を呼びます。出てきてください」という声で登場したのは、⼤倉さんだ。「いや〜、ちょっといい感じですね。あなたはギターがトラブったところですぐアドリブをきかせて。アカペラも良かったです」と褒める⼤倉さんに「さすがプロデューサーですね」と、嬉しそうな安⽥さん。「いやいや、すごいよね。ヤスじゃなかったらって思うと、ゾッとしたわ。すごい対応⼒」と⼤倉さんは感⼼しきり。

ここでの⼤倉さんの⾐裳は「The ONE」のロゴTシャツ、安⽥さんは⼤倉さんと同じTシャツをノースリーブにして着⽤。ふたりのTシャツを⽔⾊系に染めたのは、なんと安⽥さん⾃らだという。「普段は⼤倉がいつもノースリーブにするんですけど、僕がしちゃったんで、できなかったんだと思います」という安⽥さんに「（ふたりノースリーブにしたら）カップルか!! 」とツッコミを⼊れる⼤倉さん。仲の良いやりとりを繰り広げ、安⽥さんのギター演奏で⼤倉さんが⾃⾝のソロ曲「まもりたい」をジャズアレンジでしっとりムードたっぷりに披露。

その後、このフェスをやるにあたって話を饒⾆に説明する⼤倉さんに安⽥さんは「めっちゃ喋るやん（笑）」と驚きつつ、「こうやって後輩のために⼀緒に物事を作れることが幸せ」と感謝の想いを伝えていた。⼀⽅、⼤倉さんは「このフェスは、ヤスの愛にあふれた優しさのオーラで囲まれてる」と安⽥さんだからこそのフェスになったと⼤絶賛。“メンバーが友達で良かった”というふたりの素敵な関係性は胸アツだった。

出演全アーティストが登場し、息切れ知らずの⼤団円に！

ラストスパートは出演者全員で「無責任ヒーロー」「ええじゃないか」などノリノリの⼤⼈気曲を歌って会場がひとつに。最後は安⽥さんが⼿掛けたテーマソング「The one day 〜また明⽇〜」をバンド演奏にのせて全員で歌う。橋本さんと松倉さんが肩を組んだり、宮近さんと本郄さんと、菅⽥さんが寄り添って歌ったり。茺⽥さんは歌いながら安⽥さんの顔を⾒つめる姿も。“⾳を楽しむ”を表現した爽快なポップソングは、肩の⼒が抜けるような“かまへん”“ま、いっか”というワードが印象的だ。焦らず、⾳楽を楽しみながらまた明⽇も歩んでいこうという元気をもらえる楽曲が誕⽣した。

バンドスタイルが魅⼒のSUPER EIGHT、WEST.、B＆ZAIと、ダンスが魅⼒のTravis Japan。それぞれがここでしか⾒られないパフォーマンスを披露した貴重なコラボが実現。次は、⼀体どんな⾳楽で会場をひとつにしてくれるのか。可能性は無限⼤であるSTARTO ENTERTAINMENTの⾳楽フェス。次回開催を楽しみに待ちたい。

「The ONE 〜⼀⾳⼀⽣〜」

set list

写真・くさかべまき 取材、⽂・福⽥恵⼦

ズッコケ男道SHAKEweeeek象なつ♡あい仮面舞踏会星屑のスパンコールまいったネ 今夜JUST DANCE!UnderdogsDye D?WESTraightあじわい間違っちゃいないムーンライト自己紹介ソング喝采わたし鏡Street Bluesまもりたい友よ無責任ヒーローええじゃないか夢のHollywoodCan do! Can go!The one day 〜また明⽇〜