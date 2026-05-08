ナルミヤ×「サーティワン」が初コラボ！ ぬいぐるみチャームなど全6種のアイテム発売
ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムが、5月16日（土）から、ナルミヤキャラクターズ店舗と公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」で発売される。
【写真】ナルミヤ×「サーティワン」コラボアイテム一覧
■「サーティワン」の世界観を表現！
今回登場するのは、「サーティワン アイスクリーム」の人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートを使用したアイテム。
ラインナップは、ぬいぐるみチャーム、スクエアポーチ、エコバッグ、キラキラミラーチャーム、ランダムアクリルキーホルダー、ランダム巾着で、全6種類のアイテムが展開される。
ぬいぐるみチャームは、ベリエちゃん、ナカムラくん、ルッキー、ハナちゃん、ブルーベリエちゃん、ミントくんと、ルミネエスト新宿店限定でミミリーちゃんを用意。キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいる。
そのほかランダム仕様のアクリルキーホルダーも登場。ルミネエスト新宿店限定でミミリーちゃんが単品で販売されるが、そのほかは誰が出てくるのかわからないランダムのシークレット仕様となっている。
どれもカラフルでポップな「サーティワン アイスクリーム」の世界観を表現し、毎日をハッピーに彩るデザインだ。
「サーティワン アイスクリーム」スペシャルアイテムは、5月16日（土）から、「NARUMIYA HAPPY PARK」ルミネエスト新宿店、越谷レイクタウン店と「NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo」竹下通り店（PINK-latte内）で販売。混雑緩和のため、店舗によって整理券配布での案内になる場合があり、詳細は各店舗の公式Instagramで発表される。
公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」は、5月16日（土）の10時00分から販売スタート。
【写真】ナルミヤ×「サーティワン」コラボアイテム一覧
■「サーティワン」の世界観を表現！
今回登場するのは、「サーティワン アイスクリーム」の人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートを使用したアイテム。
ぬいぐるみチャームは、ベリエちゃん、ナカムラくん、ルッキー、ハナちゃん、ブルーベリエちゃん、ミントくんと、ルミネエスト新宿店限定でミミリーちゃんを用意。キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいる。
そのほかランダム仕様のアクリルキーホルダーも登場。ルミネエスト新宿店限定でミミリーちゃんが単品で販売されるが、そのほかは誰が出てくるのかわからないランダムのシークレット仕様となっている。
どれもカラフルでポップな「サーティワン アイスクリーム」の世界観を表現し、毎日をハッピーに彩るデザインだ。
「サーティワン アイスクリーム」スペシャルアイテムは、5月16日（土）から、「NARUMIYA HAPPY PARK」ルミネエスト新宿店、越谷レイクタウン店と「NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo」竹下通り店（PINK-latte内）で販売。混雑緩和のため、店舗によって整理券配布での案内になる場合があり、詳細は各店舗の公式Instagramで発表される。
公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」は、5月16日（土）の10時00分から販売スタート。