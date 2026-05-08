本体はどこだ？ えっ、裏？

Googleが新型のフィットネストラッカー「Google Fitbit Air」を発表。本日より予約が始まっています。

トップ画像がソレなのですが、バンドしか見えないって？ うん、そうです。皆さんの目は正常です。外側からは、もはやバンドしか見えません。存在感ウスウス。

Image: Google

じゃあ本体はどこだ？というと、こちら（裏）。

肌に接する部分には、光学式の心拍数モニターや、血中酸素チェック用の赤外線センサーなどが備わっていて、内部には3軸加速度計やジャイロスコープ、デバイス用温度センサー、振動モーターなども詰め込まれています。そして本体は水深50mまでの耐水仕様です。

画面？ ありません。

記録したデータはスマホアプリ「Google Health」からチェックするというスタイルでの運用ですね。ちなみに、AndroidとiPhone両対応なので端末を問わず利用できます。

AIによるアクティビティ分析も

Image: Google

運用のキモとなる「Google Health」アプリでは、歩数、距離、消費カロリーなどが自動で記録。ランニングや筋力トレーニングなど40種類以上のエクササイズモードにも対応。

さらに、アプリではAIがアクティビティを自動で検出して記録してくれたり、設定目標や日々の体調に合わせて専用のワークアウトプランを提案してくれるそうな（プラン提案はGoogle Health Premium のサブスクが必要です）。AI賢いッ！

…と、基本はスマホが必要になりますが、スマホって毎日持ち歩いているものですし、他のスマートウォッチも、データを見返すには基本はスマホ。この運用スタイルはわりと理にかなっていると思うのです。

軽くて最長7日間充電要らず。「つけっぱなし」が許される

そしてやはり注目したいのが、その身軽さ。

トラッカー本体が5.2g。バンド込みでも12gという「Air」の名に恥じない軽さとなっています。

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この軽さと自己主張の少なさであれば、睡眠ログを取りたいけどスマートウォッチはデカくて邪魔だなぁ…とか、運動量の可視化したいけど、スマートウォッチはデカくて…（以下同）。

…といった、その機能を使いたいのだがサイズ的にNGな人々（僕も結構そのクチです）も「これなら！」な期待感がありますねー。正直、ちょっと試してみたい。

価格もお手頃1万6800円。今なら5,580円分ポイント還元

そんな、ちょっと試して…みたいにカジュアルに買えるものなのか？ ってところもありますが、これがわりとイケる価格設定だったりします。

標準価格で1万6800円。安くないかこれ？

これだけでもかなりお買い得価格だと思うんですが、さらにGoogleストアでは5月25日までのキャンペーンが展開中。Google Fitbit Airを予約購入すると、次回Google ストアでの買い物に使える5,580円分の Googleストアポイントがもらえます。

Google Fitbit Airそのものの値段が下がるわけじゃないけど、次のPixelが約5,000円安く買えると思うと、お得感マシマシな気がする。

ああっ、Google沼に飛び込んでみたいッ！

Source: Googleストア