Toshlが、約3年10カ月ぶりとなるニューアルバム『IM A SINGER VOL.4』を7月1日にリリースする。

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カバーアルバム第4弾となる本作は、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」を筆頭に、アニメソングのカバー曲を中心に収録。映画『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』主題歌「魂のルフラン」や、アニメ『進撃の巨人』オープニングテーマ「紅蓮の弓矢」、アニメ『美少女戦士セーラームーン』シリーズのオープニングテーマ「ムーンライト伝説」のほか、「ミックスナッツ」「虹」といった世代やジャンルを超えて愛される楽曲が収められる。

また、ライブで披露されている「運命の閃光」、ピアノとストリングスが織りなすバラード曲「煌めきは風」という2曲のオリジナル曲も収録される。

初回限定盤に付属されるBlu-rayには、本人弾き語りによるスタジオライブや、アルバムについてのスペシャルインタビューを収録予定。また、初回限定盤に映像作家の内田清輝・グ弍（PicassoTrigger）が書き下ろしたToshlキャラの『特製ぬいぐるみキーホルダー』が付いたUMストア限定セットもリリースされる。

さらに、7月4日に金沢にて行われる龍玄としプロデュースによるアニメソングの祭典『ANISON LEGENDS FES JAPAN』では、アルバムCDの販売（特典付き）も予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）