【あす最終回】『21世紀の大君夫人』IU＆ビョン・ウソク、塀越しのキスや抱擁シーンなど…これまでの2人を公開 「まさにロイヤルカップル」「ほんとに王子様みたい」「末長くお幸せに」
韓国の俳優IUとビョン・ウソクがW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』がディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて字幕・吹替版で独占配信中（全12話／毎週金・土曜 後11：20〜 1話ずつ配信）。きょう8日配信の第11話、あす9日配信の最終話を前に、韓国の放送局MBCがインスタグラムを更新。これまでの2人のショットが公開された。
【写真】IU＆ビョン・ウソク、塀越しのキスや抱擁シーン
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスターIU と、いま最も勢いに乗る俳優ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
インスタグラムでは「お互いに対する気持ちが深まった。ビジネスとして始め、どんどん真剣になっていくカップル」とのコメントを添え、大学時代の弓道場での場面や、塀越しのキスシーン、腕組ショットや社交ダンスの練習シーン、また結婚式で倒れたソン・ヒジュ（IU）をイアン大君（ビョン・ウソク）が抱きかかえるシーンまで、これまでの歩みを紹介。
この投稿にファンからは「まさにロイヤルカップル」「ソン・ヒジュがとても美しくて素敵」「ほんとに王子様みたい」「だんだん親密になってきたね」「完璧なカップルに興奮しちゃった」「末長くお幸せに」「最新話が待ちきれない！」「すでに最終回になってしまうのがさみしい」と、反響が集まっている。
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスターIU と、いま最も勢いに乗る俳優ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
インスタグラムでは「お互いに対する気持ちが深まった。ビジネスとして始め、どんどん真剣になっていくカップル」とのコメントを添え、大学時代の弓道場での場面や、塀越しのキスシーン、腕組ショットや社交ダンスの練習シーン、また結婚式で倒れたソン・ヒジュ（IU）をイアン大君（ビョン・ウソク）が抱きかかえるシーンまで、これまでの歩みを紹介。
この投稿にファンからは「まさにロイヤルカップル」「ソン・ヒジュがとても美しくて素敵」「ほんとに王子様みたい」「だんだん親密になってきたね」「完璧なカップルに興奮しちゃった」「末長くお幸せに」「最新話が待ちきれない！」「すでに最終回になってしまうのがさみしい」と、反響が集まっている。