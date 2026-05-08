第3の選択肢

「野球留学中」の佐々木麟太郎（21）が今年7月のメジャーリーグのドラフト会議で指名される可能性が高くなってきた。正確には、昨年度のリーグ戦を終えた時点で指名される可能性があったが、「早くて5巡目以降、10巡目までには」といった評価だった。しかし、現地での生活にも慣れたからか、今季のリーグ戦では打棒が爆発。「指名順位がランクアップした」との声も聞かれるようになった。そうなると避けられないのが、福岡ソフトバンクホークスと米指名球団との争奪戦だ。

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「昨年10月のドラフト会議で、ソフトバンク球団は2球団競合の末、佐々木の交渉権を獲得しました。入団してもらえない可能性がある中、あえて指名したのは本当に入団して欲しかったからでしょう。米国の大学リーグ戦が終わる5月中旬を目処に、改めて本人への説得に当たることになりそうです」（地元メディア関係者）

ソフトバンク球団の誠意が佐々木に伝わるのか、それともMLB球団に行ってしまうのか――。

麟太郎はどこへ？（佐々木麟太郎の公式Instagramより）

そんな中、佐々木の評価が上方修正されたことで、米国内では「第3の選択肢」も予想されるようになった。意中のメジャーリーグ球団以外から指名された、もしくは、指名順位が低すぎて野球設備もままならないルーキーリーグからのスタートを余儀なくされた場合、スタンフォード大から「野球強豪校」に転校し、来年度のMLB指名を待つという選択だ。

「毎年ではありませんが、下位指名や契約金などで合意できなかった学生が自身の評価を上げるため、在籍している学校よりも強いところに転校して次のドラフトに期待するケースはあります。ドラフトでの指名対象になる年に合わせて転校する大学生もいます」（米国人ライター）

今年1月、大学リーグも大きく取り上げる米専門誌「Baseball America」が発表した大学野球トップ25のランキングによると、注目校はルイジアナ州立大（LSU）で、今年も全米制覇を成し遂げれば、直近4年間で3度目の栄冠になるという。

「4年間で3度の全米制覇」は、70年代に南カリフォルニア大（USC）が達成して以来の快挙で、「最大のライバルになる」と予想されていたのはカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）だった。その理由として、昨季最終ランキング6位と躍進した主力メンバーの多くがまだ在籍していることが挙げられていたが、それだけではない。カンザス大学のエースだったクーパー・ムーア、グランドキャニオン大学の主砲だったザック・ヨーク一塁手が転入してきて、投打ともにパワーアップされたからだ。

米大学球界では「転校」は珍しくないようだが、MLBドラフトの一側面としてこんな情報も聞かれた。

「昨年、全米最優秀選手に選ばれたのがUCLAの遊撃手、ロック・チョロウスキーでした。順調に行けば、チョロウスキーは今年7月のドラフト会議で全体のトップ、遅くても5番目までには指名されるでしょう。その彼と一緒にプレーすれば自身のレベルアップにつながりますし、米スカウトの目に触れる機会も増えます。指名が確実視される大学生、高校生にはすでに代理人がついており、彼らは契約金のアップや入団後の条件を良くするため、注目度の高い学校への転校もプロデュースしています」（前出・同）

佐々木の成長ぶり

米大学野球の注目選手は、UCLAのチョロウスキーや、転入生のムーアだという。佐々木の在籍するスタンフォード大学は「大学野球トップ25」の圏外である。それでも、佐々木の周りに米スカウトが集まり始めた理由は「成長」だった。

「昨年はオープンスタンスで打った日もあれば、右足を上げてタイミングを計るなど打撃フォームが変わってばかりいました。今季は少し前のめりになって、足を少しだけ上げるスイングで一貫しています」（現地記者）

現地時間4月26日のフロリダステイト大学戦で逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち、チームを劇的勝利に導いたことは日本のメディアでも紹介されている。成績は30試合を消化した時点で打率2割5分9厘、本塁打10、打点23．opsは脅威の「1.008」である。昨季は7割台だったopsが急上昇しており、さらに3月末のバージニア工科大学との試合前の打撃練習でセンターバックスクリーンのスコアボード最上部をぶち抜く大アーチを放ち、試合でも左中間スタンドに叩き込む大ホームランを見せている。

「佐々木は主に『1番・一塁』で試合に出ています。これはドジャースが大谷翔平（31）に1番を打たせているように、もっとも優れたバッターに多く打席をまわすためです。ドッシリした体型から『一塁しか守れないのではないか』『DHでしか使えないのでは』と不安視する声も消えていませんが、スラッガーとしての伸びしろはまだ十分にあるというのが今の佐々木の評価です」（前出・同）

MLBドラフト会議は7月14日のオールスターゲーム前に開かれる。また、ソフトバンク球団に与えられた交渉期限は7月末までだ。「佐々木を指名したMLB球団とソフトバンクによる争奪戦」という図式に、「転校」という新たな選択肢が囁かれるようになった理由は他にもある。佐々木はメジャーリーグ志望は口にしていたものの、「MLB30球団のどこでもいい」とは言っていないことだ。

「佐々木はすでに複数の日本企業によるサポートを受けています。学生アスリートへの支援は米国では求められており、複数の大学生が支援を受けています。佐々木を支援する日本企業が地方のローカル球団による下位指名に納得するでしょうか」（前出・米国人ライター）

支援企業の存在は1月に行われた佐々木のオンライン会見後、ナイスガイ・パートナーズの木下博之社長も説明していた。

ソフトバンクはどう出るのか？

メジャーリーグのドラフト1位指名選手の契約金は高騰している。24年シンシナティ・レッズから1位指名（全体2位）されたチェイス・バーンズ（23）は925万ドル（約13億6000万円／当時）で契約し、25年に1位指名された30選手の契約金の平均は500万ドル（約7億円）を優に越えていたという。2巡目での指名選手はその半分以下。それでも、NPBが上限に定めた出来高込み1億5000万円をはるかに凌ぐのは間違いないが、こんな指摘も聞かれた。

「2巡目くらいまでに指名された選手なら、球団も育成プランを提示して大切に育ててくれますが、4巡目くらいからの下位で指名された選手は『その他大勢の扱い』です。自力で這い上がって来いの厳しい世界で、食事、練習環境、住居などは本当に辛く、親の仕送りで暮らしている選手もいます。日本のプロ野球で実績を積んでから挑戦したほうが絶対にいい」（前出・同）

強豪校への転校による再指名待ちもプラスになるとは言い切れない。米国籍の大学3年終了時に指名されなかった選手は、翌年の指名を勝ち取っても、2000ドル台（約31万円）の契約金で買い叩かれるケースもあり、ロサンゼルス・エンゼルス、ワシントン・ナショナルズなどの資金不足の球団は大学4年生を大量指名した年もあったそうだ。佐々木も強豪校への転校後に成績を落とせば、買い叩かれる危険性を伴う。

ソフトバンクか、MLBドラフトで指名してくれる球団か。それとも、自身の価値をさらに高めるための転校か。ソフトバンク球団の出方にも注目だ。

デイリー新潮編集部