駐車場はテスラ車専用？LAに誕生した「Tesla Diner」のメニューから店内設備まで徹底解説
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YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、ロサンゼルスに誕生した話題の新スポット「Tesla Diner（テスラ・ダイナー）」の潜入レポートを公開した。
巨大スクリーンでの映画鑑賞や80台分の充電ステーションを備えたこの施設は、オープン直後から大行列が絶えない注目スポット。動画前半では、その熱狂ぶりを紹介するとともに、意外な「日本製品」の導入をキャッチした。トイレに設置された便器が日本のTOTO製であることを知り、同行したスティーブンさんも「最高ですね」と絶賛。テスラの細部へのこだわりが垣間見える。
オープンから2カ月後、再挑戦で入店に成功した店内には、まるで映画セットのようなサイバーパンクな空間が広がる。サイバートラックのパーツやロボットが展示される中、パジメが注文したのは約2,300円の「テスラギガバーガー」だ。
SNSでは「イマイチ」という評価も散見される中、ついに実食。サイバートラックを模した専用箱から現れたバーガーに、パジメは「焼きすぎ」とパティの仕上がりに鋭くツッコミを入れる。しかし、実際に口に運ぶとその評価は一変。サイドメニューのチリやポテトも含め、その「意外なクオリティ」に驚きを見せた。
最終的に、合計4,300円超の支払いに対しても「満足」と振り返ったパジメ。単なる充電施設を超えた、テスラ流のエンターテインメント空間の全貌とは。
SNSの酷評を覆す味だったのか？ サイバーパンクな店内の様子や、思わず食欲をそそる「ギガバーガー」の実物は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
巨大スクリーンでの映画鑑賞や80台分の充電ステーションを備えたこの施設は、オープン直後から大行列が絶えない注目スポット。動画前半では、その熱狂ぶりを紹介するとともに、意外な「日本製品」の導入をキャッチした。トイレに設置された便器が日本のTOTO製であることを知り、同行したスティーブンさんも「最高ですね」と絶賛。テスラの細部へのこだわりが垣間見える。
オープンから2カ月後、再挑戦で入店に成功した店内には、まるで映画セットのようなサイバーパンクな空間が広がる。サイバートラックのパーツやロボットが展示される中、パジメが注文したのは約2,300円の「テスラギガバーガー」だ。
SNSでは「イマイチ」という評価も散見される中、ついに実食。サイバートラックを模した専用箱から現れたバーガーに、パジメは「焼きすぎ」とパティの仕上がりに鋭くツッコミを入れる。しかし、実際に口に運ぶとその評価は一変。サイドメニューのチリやポテトも含め、その「意外なクオリティ」に驚きを見せた。
最終的に、合計4,300円超の支払いに対しても「満足」と振り返ったパジメ。単なる充電施設を超えた、テスラ流のエンターテインメント空間の全貌とは。
SNSの酷評を覆す味だったのか？ サイバーパンクな店内の様子や、思わず食欲をそそる「ギガバーガー」の実物は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
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