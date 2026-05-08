バーガーキング®の新作マッシュルームバーガーが登場！4種チーズの贅沢感に注目

きのこ好きにはたまらない、バーガーキング®の期間限定バーガーが今年も登場♡2026年5月8日（金）より発売される「マッシュルームアグリーバーガー®」は、4種のきのこと直火焼き100％ビーフ、さらに特製サワークリームオニオンソースを合わせた贅沢な一品です。香ばしく焼き上げた“4種チーズのクラフトバンズ”にも注目。食べ応えと奥深い味わいを楽しめる、この春だけの特別なバーガーをチェックしてみて。

4種きのこが主役の新作バーガー

「マッシュルームアグリーバーガー®」は、バーガーキング®の人気シリーズ「マッシュルーム」の最新作として登場。

ローストした2種類のマッシュルームに加え、エリンギ、ぶなしめじの計4種のきのこをたっぷりサンドした、きのこの旨味を堪能できるバーガーです。

さらに、直火焼きの100％ビーフパティ、レタス、トマト、オニオンを合わせ、サワークリームとオニオンペースト、オレガノ・タイム・セロリシードの3種ハーブを使用した「特製サワークリームオニオンソース」でまろやかに仕上げています。

マッシュルームアグリーバーガー®



価格：単品1,090円／セット1,390円

発売期間：2026年5月8日（金）～5月17日（日）

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

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4種チーズのクラフトバンズに注目

今回の新作で使用されている“4種チーズのクラフトバンズ”は、バーガーキング®こだわりの特製バンズ。

ゴーダチーズ、エグモントチーズ、モッツァレラチーズをパン生地にまとわせて発酵し、さらにチェダーチーズを重ねて焼き上げた贅沢仕様です。

手作業の工程が多いため、通常のバンズに比べて生産量は約3分の1ほど。香ばしいチーズの風味と、ふんわり食感が絶妙にマッチし、きのこの濃厚な味わいをさらに引き立てます♪

また、定番人気のアグリーバーガーシリーズも販売中です。

チーズアグリーバーガー®



価格：単品940円／セット1,240円

ダブルチーズアグリーバーガー®



価格：単品1,340円／セット1,640円

トリプルチーズアグリーバーガー®



価格：単品1,740円／セット2,040円

「マッシュルームアグリーバーガー®」は、一部店舗では販売されません。

東京競馬場店、京都競馬場店では「マッシュルームアグリーバーガー®」「チーズアグリーバーガー®」「ダブルチーズアグリーバーガー®」「トリプルチーズアグリーバーガー®」の取り扱いがないためご注意を。

また、店舗により販売時間帯が異なる場合や、状況によって販売を一時中止する場合があります。数量限定商品のため、気になる方は早めの来店がおすすめです♡

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

この春だけの贅沢バーガーを味わって

4種のきのこの旨味と濃厚チーズ、さらに直火焼きビーフの香ばしさを一度に楽しめる「マッシュルームアグリーバーガー®」。

まろやかな特製ソースが全体を包み込み、最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上がっています。

ボリューム感たっぷりなのに、きのこの風味で重たくなりすぎないのも魅力。期間限定だからこそ、この機会にバーガーキング®のこだわりバーガーをぜひ味わってみてくださいね♪