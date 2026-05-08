マクドナルドで客に平手打ちされたシンガー“まさかの競合CM出演”にSNS騒然

人気ラッパーのアイス・スパイスが巻き込まれた“マクドナルド騒動”が、まさかの展開を迎えています。

マクドナルド店内で一般客から突然平手打ちを受ける映像が拡散され、大きな話題となったアイス・スパイス。ところがその直後、今度は競合ファストフードチェーン、ウェンディーズの新CMに出演し、SNSを騒然とさせています。

“ICE SPICY”タトゥーで自虐ネタ全開

「ウェンディーズがオリジナルのチキンサンドをアップグレードしたって聞いた。新しいスパイシー？」と語りかけながら、首元には“ICE SPICY”のタトゥーが。

自身の名前を絡めたユーモア全開の演出に、SNSでは「この流れでウェンディーズ行くの強すぎる」「企業の動きが早すぎる」と反応が殺到。「もうマクドナルド行かないって言ってたもんね」と、騒動直後の発言を思い出す声も上がっています。

発端はマクドナルド店内での突然のビンタ

そもそもの発端は、エンタメサイトTMZが公開した動画でした。グレーのフーディー姿で食事をしていたアイス・スパイスに、突然現れた女性が「どこから来たの？」と執拗に質問。アイス・スパイス側は関わらないよう距離を取っていましたが、出口へ向かうよう促した直後、女性が突然ビンタしたのです。

Ice Spice Slapped by Fan Inside L.A. McDonald's, on Video | TMZ

アイス・スパイスも応戦しかけますが、周囲の人たちが慌てて制止。その場は大乱闘にはならなかったものの、店外でも言い争う様子が確認されており、現場はかなり緊迫した空気だったようです。

「ウェンディーズならこんなこと起きてない」

事件後、しばらく沈黙していたアイス・スパイスですが、その後、自らSNSに騒動動画の一部を投稿。「ウェンディーズならこんなこと起きてない」と、皮肉たっぷりにコメントし、ファンを驚かせました。

そして今回、その“ウェンディーズ発言”が現実に。まさかのトラブルから、結果的に競合チェーンの大型CM出演へつながった今回の流れに、SNSでは「全部回収していくの面白すぎる」「逆に好感度上がった」と反響が広がっています。

Photo:Aflo