5月14日に何が起こる？新情報に注目！

カーナビや自動車用AV機器を広く手掛けるパイオニア カロッツェリアが2026年5月7日、公式サイトトップページに謎のティザー画像を公開しました。

公開された画像は「2026.5.14 COMING SOON」の文字とともに、うっすらと浮かび上がる複数のシルエットが確認できます。

【画像】ヒントは2月開催の大阪オートメッセ2026のブースにあり？ カロッツェリアファンは5月14日をお楽しみに！（11枚）

またパイオニア カロッツェリアの各SNSでも、HPで公開された同じ画像とともに「この日に、何かが動き出す予感」として、2026年5月14日に何らかの新たな情報が出ることが示唆されています。

さらに公式Xでは5月7日、ある投稿を行っています。

それは、2026年2月に開催された大阪オートメッセ2026のカロッツェリアブースに展示されていた過去製品について、公式Xで2月に「もし復刻するとしたら？」と問いかけた人気投票の結果を引用したものです。

この投票結果に、何かのヒントがあるかもしれません。