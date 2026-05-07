【ビルダーズノート「ガンプラ再販会議」】 5月12日より開始予定

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ公式ファンコミュニティ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」において、ビルダーズノート「ガンプラ再販会議」を5月12日に開始する。

「ガンプラ再販会議」は「実際にガンプラを作っているビルダーの声が、再販キットの意思決定の場に重要な検討材料として届く」という設計となっている。年4回（春・夏・秋・冬）開催され、各回に向けて、再販候補キットを絞り込む投票イベント「選抜選挙」を毎月開催される。

選抜選挙は毎回ガンダムやガンプラの幅広い作品・ブランドを軸にテーマを変えながら開催され、候補キットの中から作りたいキットに投票することで、再販してほしいキットの声を届けることができる。

投票に使えるチケットは、ビルダーズノート内での活動（日々の製作記録やミッションなど）を通じて獲得できる。

再販が決まった際は、あらかじめ購入機会をお知らせ。抽選では、製作記録の投稿やアプリ内のミッションなどを通じて投票チケットを獲得し、そのチケットを対象キットに投じるほど、そのキットの当選確率が上がる仕組みが採用されている。投票から抽選申込みまで、すべてビルダーズノートアプリ内で参加することができる。

【【ビルダーズノート】90秒で分かるガンプラ再販会議】

(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS

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※プレスリリースの内容は2026年5月7日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。