この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【ミャクミャク誕生ものがたり】展　最初は、、でもどんどん好きになっていった！あべのハルカス近鉄本店で5/19まで」と題した動画を公開した。

動画では、あべのハルカス近鉄本店で開催中の「ミャクミャク誕生ものがたり」展をレポート。大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が誕生するまでの物語を、“絵本の世界”のような展示とともに紹介している。

「最初は不思議だった。でも気付けば好きになっていた」と語るティンカノ。会場では、ミャクミャクをデザインした山下浩平氏による誕生秘話や、成長していく姿が描かれたパネル展示、フォトスポットなどを楽しむことができる。

「万博が終わっても、ミャクミャクの物語は続いていく」――そんな“アフター万博”を感じられる展示に、万博ファンからも注目が集まりそうだ。

「ミャクミャク誕生ものがたり」展は5月19日までの期間限定開催。詳細は動画でチェックしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

「ミャクミャク誕生ものがたり」展があべのハルカスで開催
00:20

ミャクミャクをデザインした山下浩平氏の書き下ろしストーリー
00:55

昨年神戸で開催された展示が大阪に登場
01:21

整理券は不要！絵本はオンラインストアで販売中
02:22

開催期間は5月19日まで

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