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「お金を真っ直ぐ年寄りに使わせてくれない」76歳女性が保護施設を脱走して語る、社会福祉の違和感

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】家畜みたいな生活が嫌で…接客業76歳の年金インタビュー」を公開した。年金受給額が月5万円だという76歳の女性が、保護されて入居した老人ホームの生活を「家畜みたい」と表現し、脱走してホームレス生活を選ぶに至った衝撃の経緯を語った。



公園のベンチでインタビューに応じた女性。20代の頃はイランで日本料理店の着物モデルとして働き、帰国後は空港ビルや温泉旅館の仲居などを転々としたという。「年金なんか貰えないと思ってて」と当時を振り返り、国民年金や厚生年金の手続きを継続して行っていなかったため、現在の年金額は月に5万円ほどだと明かした。10年以上に及んだ母親の介護を終えた後は、実家を売却して家を持たない生活を送っていた。



しかし、新宿のバスターミナルで過ごしていた際に足が動かなくなり、区役所を通じて保護され、女性専用のシェルターから都内の老人ホームへ入居することに。施設では生活保護も受給したが、年金や保護費が施設の支払いに直行する仕組みに違和感を抱いたという。「ただ生きてる分には快適」としつつも、外出には届け出が必要で、夜間の外出も制限される窮屈な生活を「家畜みたい」「人間の生活じゃない」と強い言葉で振り返った。



足の不調が治ったことを機に、施設を「脱走してきた」と笑いながら告白。現在はネットカフェなどで寝泊まりし、手持ちの資金と年金でやりくりしているという。今後の予定については「全く考えてない」と語るが、「足が治っただけで儲けもん」と前向きな姿勢を見せた。



動画の終盤、若者に向けて「将来、老人ホームに入るって気軽に言ってるけど、絶対やめた方が良い」と警告し、「最後までなんとかお互い助け合いながら、自分の家で」とメッセージを送った。社会福祉のあり方に疑問を投げかけつつ、自らの足で自由に生きることを選んだ女性の、力強い生き様が垣間見えるインタビューとなった。