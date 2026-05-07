王者パリSG、バイエルンを合計6-5撃破で欧州CL連覇に王手!! 決勝で初制覇狙うアーセナルと激突
[5.6 欧州CL準決勝 バイエルン 1-1 パリSG]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は6日、準決勝第2戦を行い、昨季王者のパリSG(フランス)がバイエルン(ドイツ)を2試合合計6-5で破った。前半3分にFWウスマン・デンベレが先制点を決めた後、緊迫した試合は最終盤にFWハリー・ケインのゴールで同点となったが、パリSGが第1戦でのアドバンテージを死守。決勝戦は連覇を狙うパリSGと、初制覇を狙うアーセナル(イングランド)との対戦が決まった。
パリSGのホームで行われた第1戦は記録的な撃ち合いの結果、前回王者のパリSGが5-4で勝利。バイエルンは1点ビハインドでホームに帰ってきた。バイエルンは第1戦から先発1人を変更し、DFコンラッド・ライマーが先発。対するパリSGも1人を変更し、第1戦で負傷したDFアクラフ・ハキミに代わってMFファビアン・ルイスが先発し、MFウォーレン・ザイール・エメリが右SBに回った。
試合は前半3分、さっそく動いた。パリSGはDFヌーノ・メンデスの縦パスをFWフビチャ・クバラツヘリアがはたき、F・ルイスのスルーパスにクバラツヘリアが抜け出すと、左サイドの高い位置まで持ち運んでグラウンダーのクロス。これをゴール前で待っていたデンベレが左足ダイレクトで叩き込み、パリSGが2戦合計6-4とリードした。なお、この2分19秒に決まったゴールは欧州CL準決勝史上3番目に早い得点となった。
パリSGはその後も勢いが落ちず、前半15分にもクバラツヘリアが左サイドを単騎突破し、バイエルンはDFヨナタン・ターがなんとかカバー。一方のバイエルンは同27分、中盤に引いて受けたFWハリー・ケインが大きく右サイドに展開すると、これを受けたFWマイケル・オリーズが左足で狙ったが、わずかに枠を外れた。
その後は際どい判定の連続に試合が荒れ模様となった。前半29分、バイエルンは高い位置で浮き球を処理したライマーボールを大きく持ち出そうとすると、これがN・メンデスの手に直撃。バイエルンの選手たちはN・メンデスの2枚目のイエローカードによる退場をアピールした。だが、主審は直前にライマーがトラップした際にハンドがあったと判断し、バイエルン側のファウルを取った。
さらに前半31分、パリSGは自陣ペナルティエリア内でMFビティーニャが大きくボールをクリアしようとすると、これがJ・ネベスの広げた腕に直撃。バイエルンの選手たちはハンドによるPKをアピールした。だが、主審はノーハンドの判定。競技規則では自身のプレーしたボールが手に当たった場合と同様、味方のキックによるハンドは取られにくい構成となっており、その考え方が採用されたとみられる。
スタジアム内が騒然とするなか、パリSGは前半33分、ビティーニャのロングFKにMFジョアン・ネベスが飛び込み、ヘディングシュートを枠内に収めるが、これはGKマヌエル・ノイアーがスーパーセーブ。バイエルンは守護神の活躍でなんとか追加失点を阻んだ。だが、前半終わり際のMFジャマル・ムシアラの決定機がGKマトベー・サフォノフに止められるなど決定力を欠き、そのままハーフタイムを迎えた。
後半は2点リードのパリSGが守備ブロックを組みながら試合を進めたことで、バイエルンが押し込んだ状態で試合を進める。それでもなかなか相手をこじ開けられないなか、後半12分にはまたしてもクバラツヘリアに決定機を作られたが、これもノイアーのセーブで難を逃れると、ノイアーは同19分にもFWデジレ・ドゥエの決定的なシュートを阻んだ。
その後は両チームともに積極的な選手交代を行い、パリSGはデンベレに代わってFWブラッドリー・バルコラを入れた他、F・ルイスとドゥエに代わってDFルーカス・ベラルドとDFリュカ・エルナンデスを入れるなど逃げ切り態勢を強める。一方のバイエルンはイエローカードを受けていたターに代わってDFキム・ミンジェ、DFヨシプ・スタニシッチに代わって攻撃的なDFアルフォンソ・デイビスを入れ、守備陣にテコ入れした。
バイエルンは後半アディショナルタイム4分、デイビスの斜めのパスからケインが左足シュートを決め、ようやくこの試合のスコアを振り出しに戻す。しかし、時すでに遅く、そのままタイムアップ。パリSGが2試合合計6-5で勝利し、昨季の初優勝に続く連覇に王手をかけた。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は6日、準決勝第2戦を行い、昨季王者のパリSG(フランス)がバイエルン(ドイツ)を2試合合計6-5で破った。前半3分にFWウスマン・デンベレが先制点を決めた後、緊迫した試合は最終盤にFWハリー・ケインのゴールで同点となったが、パリSGが第1戦でのアドバンテージを死守。決勝戦は連覇を狙うパリSGと、初制覇を狙うアーセナル(イングランド)との対戦が決まった。
試合は前半3分、さっそく動いた。パリSGはDFヌーノ・メンデスの縦パスをFWフビチャ・クバラツヘリアがはたき、F・ルイスのスルーパスにクバラツヘリアが抜け出すと、左サイドの高い位置まで持ち運んでグラウンダーのクロス。これをゴール前で待っていたデンベレが左足ダイレクトで叩き込み、パリSGが2戦合計6-4とリードした。なお、この2分19秒に決まったゴールは欧州CL準決勝史上3番目に早い得点となった。
パリSGはその後も勢いが落ちず、前半15分にもクバラツヘリアが左サイドを単騎突破し、バイエルンはDFヨナタン・ターがなんとかカバー。一方のバイエルンは同27分、中盤に引いて受けたFWハリー・ケインが大きく右サイドに展開すると、これを受けたFWマイケル・オリーズが左足で狙ったが、わずかに枠を外れた。
その後は際どい判定の連続に試合が荒れ模様となった。前半29分、バイエルンは高い位置で浮き球を処理したライマーボールを大きく持ち出そうとすると、これがN・メンデスの手に直撃。バイエルンの選手たちはN・メンデスの2枚目のイエローカードによる退場をアピールした。だが、主審は直前にライマーがトラップした際にハンドがあったと判断し、バイエルン側のファウルを取った。
さらに前半31分、パリSGは自陣ペナルティエリア内でMFビティーニャが大きくボールをクリアしようとすると、これがJ・ネベスの広げた腕に直撃。バイエルンの選手たちはハンドによるPKをアピールした。だが、主審はノーハンドの判定。競技規則では自身のプレーしたボールが手に当たった場合と同様、味方のキックによるハンドは取られにくい構成となっており、その考え方が採用されたとみられる。
スタジアム内が騒然とするなか、パリSGは前半33分、ビティーニャのロングFKにMFジョアン・ネベスが飛び込み、ヘディングシュートを枠内に収めるが、これはGKマヌエル・ノイアーがスーパーセーブ。バイエルンは守護神の活躍でなんとか追加失点を阻んだ。だが、前半終わり際のMFジャマル・ムシアラの決定機がGKマトベー・サフォノフに止められるなど決定力を欠き、そのままハーフタイムを迎えた。
後半は2点リードのパリSGが守備ブロックを組みながら試合を進めたことで、バイエルンが押し込んだ状態で試合を進める。それでもなかなか相手をこじ開けられないなか、後半12分にはまたしてもクバラツヘリアに決定機を作られたが、これもノイアーのセーブで難を逃れると、ノイアーは同19分にもFWデジレ・ドゥエの決定的なシュートを阻んだ。
その後は両チームともに積極的な選手交代を行い、パリSGはデンベレに代わってFWブラッドリー・バルコラを入れた他、F・ルイスとドゥエに代わってDFルーカス・ベラルドとDFリュカ・エルナンデスを入れるなど逃げ切り態勢を強める。一方のバイエルンはイエローカードを受けていたターに代わってDFキム・ミンジェ、DFヨシプ・スタニシッチに代わって攻撃的なDFアルフォンソ・デイビスを入れ、守備陣にテコ入れした。
バイエルンは後半アディショナルタイム4分、デイビスの斜めのパスからケインが左足シュートを決め、ようやくこの試合のスコアを振り出しに戻す。しかし、時すでに遅く、そのままタイムアップ。パリSGが2試合合計6-5で勝利し、昨季の初優勝に続く連覇に王手をかけた。