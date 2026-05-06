スタバで“ハリポタ風ドリンク”が再バズ！裏メニューに注文殺到

スターバックスで、“ハリー・ポッターのバタービールを再現したようなドリンク”が海外SNSで再び話題となっています。公式メニューにはない“裏カスタム”ながら、その再現度の高さから注文が増えているといいます。

“バタービール風”の具体オーダーとは

「バタービール」とは、『ハリー・ポッター』シリーズに登場する架空の飲み物で、バターやキャラメルのような甘くコクのある味わいが特徴とされています。話題となっているのは、既存メニューを組み合わせて作るカスタムドリンク。海外で広くシェアされている一例では、以下のようなオーダーが紹介されています。

・ベース：バニラクリームフラペチーノ

・キャラメルシロップを追加

・トフィーナッツシロップ（可能な場合）を追加

・キャラメルソースをトッピング

・ホイップクリームを増量

出典：Instagram

これらを組み合わせることで、甘くコクのある“バタービール風”の味わいに近づくとされています。見た目もキャラメルカラーになり、映画の雰囲気を楽しめる点が人気の理由です。

注文時に気をつけたいポイント

ただし、このドリンクはスターバックスの公式商品ではなく、あくまでカスタムの一例です。そのため、店舗によっては一部シロップの取り扱いがない場合や、オーダー方法が異なることもあります。

また、カスタム内容に応じて追加料金が発生するほか、混雑時には対応が難しいケースもあるため、シンプルに伝えるなど配慮も必要です。

こうした裏メニューが繰り返し話題になる背景には、「自分でも再現できる」という体験性があります。特に人気作品をモチーフにしたカスタムはSNSとの相性がよく、今回のように過去の人気メニューが“再バズ”する動きも見られます。

※カスタム内容は一例であり、すべての店舗で対応できるとは限りません。※こちらの記事では@nopickleplease様のInstagram投稿をご紹介しております。掲載内容は投稿時点の情報に基づいており、実際と異なる場合があります。