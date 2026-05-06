中村倫也（39）の主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、15日公開）公開記念クイズ大会−君のクイズ杯−が6日、都内で行われた。

席上に、劇中でクイズの監修をした、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家ふくらP（32）が登場した。25年12月27日に、24年7月に結婚した元乃木坂46の高山一実（32）との離婚を発表後、初めて公の場に姿を見せた。

ふくらPは、映画について「僕の大好きなクイズ文化が映画になって、うれしい、メチャクチャ面白く、メチャクチャ格好良かった。クイズプレーヤーの脳内を再現しているシーンがメチャクチャ、リアルで格好良く、こういう描写にしてくださるんだと」と絶賛した。

この日は、君のクイズ杯予選を勝ち抜いた女性3人が争う決勝に、中村と共演の神木隆之介（32）がQuizKnockのメンバーと作った「中村倫也クイズ」「神木隆之介クイズ」「君のクイズクイズ」が出題された。中村は「一緒に作ったと言うか、だだしゃべりしたら伊沢さんが作った。ただただしゃべったらできた。脳内、すごいんだなと」と、伊沢拓司（31）を絶賛した。

ふくらPは「YouTubeの企画でやらせてもらいました。中村さん、ただただしゃべっていた」と振り返った。中村から「外苑前のカフェでした。全てのことがクイズになるんだなと」と補足が入ると「どこの角度からクイズにするか考えるだけなので。全ての人生が肯定されたような…うれしいです」と笑みを浮かべた。

「君のクイズ」は直木賞作家・小川哲氏が日本推理作家協会賞を受賞した22年の同名小説の映画化作品。中村は、豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”として、クイズ番組“Q−1グランプリ”の優勝候補と目されていた主人公・三島玲央を演じる。また神木隆之介（32）が“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレーヤーで、三島と対峙（たいじ）し決勝戦の最終問題で問題を1文字も聞かずに正解し「0文字解答」で優勝した本庄絆を演じる。

◆「君のクイズ」 賞金1000万円を賭けて戦う生放送クイズ番組“Q−1グランプリ”の決勝戦。世間が注目する中、“クイズ界の絶対王者”三島玲央（中村倫也）と“世界を頭の中に保存した男”本庄絆（神木隆之介）は共に優勝まであと一問と、王手をかけた。そして迎えた最終問題、早押しクイズ。張り詰めた空気の中、本庄は問題が1文字も読まれないうちに回答ボタンを押す。会場がどよめく中、なんと正解を言い当て、本庄は優勝者となった。困惑を隠せない三島。どんなクイズであれ、問題文が0文字の状態で答えることは不可能なはず。やらせ？ 不正？ それとも魔法？ なぜ問題を1文字も聞かずに正解できたのか？ これは、全国民へのクイズ。