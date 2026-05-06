J1「百年構想リーグ」は終盤に入っています。ファジアーノ岡山は、きょう（6日）アウェーでV・ファーレン長崎と対戦しました。

3連勝中と、勢いに乗るファジアーノ。中3日で敵地・長崎に乗り込みました。

ファジアーノは序盤、最前線のウェリック・ポポにボールを集めて得点を狙いますが…決めきれません。すると、前半19分、相手のロングフィードに背後を取られ、先制を許します。

さらに追加点を奪われ2点ビハインドで迎えた後半5分。レオ・ガウショのキープから、最後はポポ。

（実況）

「決まったー。岡山1点」

左足を豪快に振り抜き1点を返します。その後も猛攻をしかけ、長崎ゴールに迫りますが反撃はここまで。1対2で敗れました。

（ファジアーノ岡山 木山隆之監督）

「選手たちは連戦の中で最大限努力したとは思うんですけど、前半の2失点が非常に我々にとっては重かったかなと。気持ちを入れて最後、連戦一つ踏ん張り切りたいなと思います」

「百年構想リーグ」の地域ラウンドは残り3試合。次節は今月（5月）10日、アウェーでヴィッセル神戸と対戦します。