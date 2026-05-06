名古屋駅・亀島エリアにある老舗果物店「フルーツひびの」の3代目店主が、もっと果物を手軽に食べてほしいと、2025年10月にフルーツカフェ「日々の果物」をオープンしました。



都心の住宅街に佇む築100年の古民家をリノベーションした店内は、扉を開けるとまるで絵本の世界のような温かい空間が広がります。



果物専門店として培ってきた目利きによる仕入れはそのままに、一人でも気軽に楽しめるよう、ランチやブランチ、サンドイッチ、パフェ、プレート、シェイク、生ジュースまで幅広いメニューを用意。土日祝にはモーニングも提供し、多様なニーズに応えています。





「日々の果物パフェ レギュラー」は、静岡産マスクメロンをはじめ、定番と季節の果物8種類を贅沢に盛り合わせた一品です。「きび糖プリンアラモード」は、自家製きび糖プリンに、ブリュレしたバナナやオレンジ、キウイ、グレープフルーツ、リンゴ、パインに加え、イチジクやイチゴ、柿など季節のフルーツをたっぷり使用。ミルクアイスや生クリーム、オリジナルのきび糖クッキーを添えた、見た目も華やかな一皿です。イチゴの季節には、贅沢にイチゴを使った「いちごのパフェROYAL」や、ココア生地の食パンにマスカルポーネと自家製イチゴのコンフィチュール、チョコクリームと食べ頃のイチゴをサンドし、バターで香ばしく焼き上げた「苺とショコラのホットサンド」も登場します。いずれのメニューも、パティシエが果物を主役に、酸味と甘みのバランスを考えて仕上げたこだわりの品ばかりです。＜メニュー＞【バナナキャラメリゼパフェ】（1480円）【きび糖プリンアラモード】（1680円）【日々の果物パフェREGULAR】（2280円）【日々のご褒美プレート】（2980円）【苺とショコラのホットサンド※季節メニュー】（1280円）【いちごのパフェROYAL※季節メニュー】（3380円）【生ジュース ミックス・ミックス（ミルク入）】（各780円）＜ランチメニュー＞【季節のフルーツサラダとサンドイッチ】（ドリンク代＋1000円）など※2026年1月29日時点の情報です