サンダー相手に奮闘も、黒星スタート

5月6日（現地時間5日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーとの「NBAプレーオフ2026」カンファレンス・セミファイナル初戦に臨んだ。

レイカーズは引き続きルカ・ドンチッチが欠場。マーカス・スマート、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

試合はレブロンのレイアップによる得点でスタートし、エイトンやリーブスも加点。八村もドライブからのレイアップや得意のジャンプショット、さらにカッティングからの得点など様々な形でスコアを伸ばす。それでも、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）擁するサンダーのオフェンスを止めきれず、前半終了時点で53－61と8点ビハインドを背負うことに。

第3クォーターも追いかける展開が続くなか、スマートの連続得点や八村の3ポイントで一時は4点まで点差を縮めることに成功。しかし再び引き離されると、72－84と12点差で迎えた最終クォーターでも追いつくことは叶わず。八村もフリースローやダンク、3ポイントで得点を伸ばしたが、最終スコア90－108でサンダーに勝利を譲ることとなった。

第1戦を落としたレイカーズは、レブロンが27得点6アシストをマーク。チームトップとなる36分51秒プレーした八村は、6本中3本の3ポイントを沈めて18得点、さらに2リバウンド2アシスト1ブロック1スティールを記録した。一方のサンダーは、チェット・ホルムグレンが24得点12リバウンド、SGAが18得点6アシストをマークしている。

なお、両チームによる第2戦は8日（現地時間7日）の10時30分から、ペイコム・センターで行われる。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 90－108 オクラホマシティ・サンダー



LAL｜26｜27｜19｜18｜＝90



OKC｜31｜30｜23｜24｜＝108