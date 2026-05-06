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「なぜ繋がらない？」PS5でUSBオーディオが認識しない人に知ってほしい機器選びの落とし穴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【PS5に直差しできるUSBオーディオ機器の見分け方】接続したけど認識しない問題を回避!!」と題した動画を公開した。動画では、PS5にゲーミングアンプなどをUSB接続した際に認識されない問題の解決策として、機器選びにおける核心的な見分け方が提示されている。



「ゲーミングアンプをPS5にUSB接続したのに認識してくれない」「USB接続のPCスピーカーをPS5に繋いだけどダメだった」。せっかく購入したデバイスが使えないという悩みを抱えるユーザーは少なくない。鍋ログは、ちゃんと認識するデバイスとそうでないデバイスの違いについて、「UAC1.0に対応している商品を選択しよう」という明確な結論から解説をスタートさせた。



UAC（USB Audio Class）とは、USB接続を介して音声デバイスを接続するための規格のことだ。鍋ログの解説によれば、現在の主流は高いビットレートの伝送に対応した「UAC2.0」だが、残念ながらPS5やNintendo SwitchはこのUAC2.0をUSBオーディオ機器として認識できないという仕様上の壁がある。したがって、購入時には必ず仕様を確認し、UAC1.0に対応しているかを見極める必要があると説く。



動画の後半では、PS5にUSB接続できるUAC1.0対応のオーディオデバイスがいくつか紹介されている。FiiO製の超小型で手頃な価格のUSB-DAC「FiiO KA11」や、4極ケーブル対応でマイク付きイヤホンでのボイスチャットも可能なCreativeの「Sound Blaster PLAY! 4」。さらに、BluetoothレシーバーでありながらUSB DACアンプとしても使える万能機「FiiO BTR17」や、鍋ログ自身も愛用しているというFosi Audioの高機能据え置きDACアンプ「Fosi Audio K7」など、用途や予算に応じた具体的な選択肢が示された。とくに「Fosi Audio K7」はAKM製のDACチップを搭載しており、本格的なオーディオアンプとしても使用できるという。



PS5で高音質なゲーム体験を求めてオーディオ機器を導入する際、規格の違いを知らないまま購入してしまうと「使えない」という悲劇を招きかねない。動画は、これからオーディオ機器を購入する人に向けて、UAC1.0の機器、あるいはUAC1.0に切り替えることのできる機器を選ぶべきだという、明確な基準を示して締めくくられた。