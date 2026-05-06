可愛いのにやるじゃん！「保管場所に困らない！」気づくと無くしがちな100均の台所グッズ

開けた食品の袋を留めるのに 便利 な、袋止めクリップ。でも意外と 収納 場所に困ったり、使ってポイッと置いたままどこかに行っちゃった…なんてことありますよね。そこでおすすめしたいのが、 ダイソー の商品。保管場所に困らないケース付きで、袋止めクリップのデザインも可愛いんです！ひとつあれば 便利 なアイテムですよ。

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商品情報

商品名：ケース付クリップセット（6個）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：クリップ 12×2.8×0.8cm／PSケース 7.4×4.5×2.8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480812243

このセットがうれしい！ダイソーで見つけた可愛いキッチングッズ

食べかけのお菓子や、食品の袋を留めるのに便利な袋止めクリップ。便利な一方で置き場所に困り、筆者の家ではキッチンの引き出しにバラバラッと収納しています。でも家族が使ったあとに、袋を開けてそのままポイッとどこかに放置…。結果失くしちゃったなんてことも。

どうにか解決したいと思っていたところに、すごいアイテムと出会っちゃいました！ダイソーのキッチングッズ売り場で売られている『ケース付クリップセット（6個）』。最初から収納ケースが付いているんです。

クリップ本体は6本も入っていて、コスパ◎。220円（税込）でこれだけのセットが購入できるのは、うれしいですね！

可愛い四つ葉のクローバーデザインで、クリップの作りはこんな感じ。思った以上に細身でやや心配ですが、使い心地を確認していきましょう。

マグネット付きケースで管理ラクラク！

実際に使ってみると意外にもしっかりとホールドしてくれて、使用感はとくに問題なし。小さなスナック菓子の袋や、使いかけの食材のパッケージを留めるのにちょうどいいサイズ感です。

またケース自体も機能性◎。透明で圧迫感のないデザインで周りのインテリアの邪魔をしないだけでなく、マグネット付きなので冷蔵庫などにピタッと貼り付けることができるんです！

クリップの定位置ができるので、引き出しの中がごちゃごちゃしたり、ポイッとその辺に放置されることもなくなりました。

今回はダイソーで購入した『ケース付クリップセット（6個）』をご紹介しました。目に入る位置に収納できるので、使いたいときにすぐに手に取れるスグレモノ。

デザインも可愛く、使い勝手がいいので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。