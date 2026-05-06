強豪国の歴代ベストイレブンを選出

準優勝3回、3位1回、4位1回。

優勝こそないがオランダは強豪国といっていい。

1974年ワールドカップのチームは「トータルフットボール」で知られている。オフサイドトラップと連動したプレッシング、流動的なポジショニングとパスワークは現代サッカーの原型だった。サッカー史上でも最も印象的なチームの1つである。

トータルフットボールはアヤックスを率いたリヌス・ミケルス監督によって推進された。74年西ドイツ大会を率いたときはバルセロナの監督と兼任。アヤックス、オランダ代表、バルセロナでキャプテンだったヨハン・クライフと歩みをともにしている。後に、クライフがバルセロナの監督としてトータルフットボールをリメイク。その時の選手だったペップ・グアルディオラが監督して現代につないでいる。

サッカー史に偉大な足跡を残したクライフのポジションはセンターフォワード（CF）だったが、いわゆる「偽9番」である。フィールドの至る所に顔を出すタイプだったが、最も得意だったのは左のハーフスペースなので、左インサイドハーフとして選出した。

フィールド全域を視野に収めているような俯瞰性を持ち、瞬間的な加速で抜き去るドリブルは、後のネイマールに通じる飛びぬけた身体操作能力が表れていた。あるオランダ人のコーチは「二歩先を行く」と評していて、一歩先ではなく「二歩」というところに先進性への憧憬が感じられたものだ。

CFにはクライフがアヤックスを率いていた時のエースだったマルコ・ファン・バステン。長身で敏捷、ボールコントロールは秀逸でずば抜けた得点力を持つ。88年欧州選手権決勝のボレーシュートは史上最も美しいゴールの1つだろう。

左右のウイングは3度目の決勝進出（2014年W杯）の原動力となったアリエン・ロッベンとロビン・ファンペルシ。ロッベンはカットインからのシュートが絶品。ファン・ペルシは鮮やかなボレーシュートを何度も決めていて動体視力とアドレスの能力が素晴らしい。

本来ならこの年のバロンドールに選出されているべきだったヴェスレイ・スナイデルは右インサイドハーフに置きたい。反転直後に繰り出すスルーパスが素晴らしく、強烈なミドルシュートも武器だった。

中盤底の「6番」にはフランク・ライカールト。DFからFWまであらゆるポジションをこなせるオールラウンダーだ。高さ、強さ、速さを兼ね備えたフィジカル能力は抜群、テクニックもあり、運動量も別格。ちなみにオランダは攻守にオールラウンドなMFが多く、クラレンス・セードルフ、フィリップ・コクー、ロナルド・デ・ブールなど、技術と戦術理解力の高い選手を数多く輩出してきた。

CBには現代表のフィルジル・ファン・ダイクがファーストチョイス。空中戦の強さは比類がなく、相手のカウンター時における1対1対の対応が抜群。相棒はロナルド・クーマン現代表監督だ。パワフルで読みに優れ、右足のキックは正確かつ強烈。FKの名手でもあった。ただ、クーマンの弱点はスピード不足。近い場所にいるライカールトに助けられていたのだが、ファン・ダイクもいるので問題ないだろう。

SBはルート・クロルとヴィム・シュルビアの74年コンビにしようと思ったが、右にはルート・フリットを抜擢してみた。ファン・バステン、ライカールトとともにＡＣミランでトリオを組んでいた時は2トップの一角か右ウイングだったが、MFやDFもできる万能選手である。ちなみに日本代表監督も務めたハンス・オフトはフリットの適性ポジションを「リベロ」と言っていた。SBのフリットは見た記憶がないが問題なくこなせるはずだ。

GKは74年大会のヤン・ヨングブルート。大会前には第3GKだったが、ペナルティエリアを飛び出してハイラインをカバーできる能力を買われて抜擢された。なぜかグローブをつけずに素手。反応も速く、78年Ｗ杯でもゴールを守った。本業が煙草屋というところもユニークだ。

デニス・ベルカンプが選外になってしまったのは残念。ボールコントロールのタッチとシュートの正確性が抜群。技術と身体操作というオランダ選手の長所を凝縮していた。アヤックでクライフと名コンビだった長身の左ウイング、ピート・カイザー。そのカイザーからポジションを奪ったロブ・レンセンブリンク。ヴィム・ファン・ハネヘム、ヨハン・ニースケンス、ヤン・ボウタースなども今回は選べなかったが印象的な名手である。（FOOTBALL ZONE編集部）